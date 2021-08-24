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    "Такого в жизни не видела, какой кошмар!": В Дагестане за ночь селевые потоки унесли пять человек

    В Карадахской теснине заблокированными оказались 30 человек, их эвакуировали в безопасное место.

    24 августа, 07:49

    Селевые потоки в Дагестане. Видео © Соцсети

    Сильные ливни, обрушившиеся на Дагестан, вызвали сход селевых потоков в горах. В результате пять человек пропали без вести, ведётся их поиск, сообщили в региональном главке МЧС. В Сети появились кадры с места событий. Одна из очевидцев кричит, что в жизни не видела подобного, и называет происходящее кошмаром.

    Первый случай произошёл в Карадахской теснине в Гунибском районе. Накануне вечером сообщалось о 15 заблокированных и одном пропавшем. Наутро стало известно, что всего без возможности продолжения движения оказалось 30 человек, а пропали двое — 37-летний житель Москвы и 35-летний турист из Санкт-Петербурга.

    • Фото © МЧС по Республике Дагестан
      Фото © МЧС по Республике Дагестан
    • Фото © МЧС по Республике Дагестан
      Фото © МЧС по Республике Дагестан
    • Фото © МЧС по Республике Дагестан
      Фото © МЧС по Республике Дагестан

    Фото © МЧС по Республике Дагестан

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    А в селе Хаджалмахи Левашинского района поток унёс автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились женщина 1969 года рождения и её сын 2001 года. В том же районе, но в селе Куппа сель унёс мужчину в "газели". Автомобиль позднее нашли, однако водителя в нём не было.

    Вывозят из пансионатов и санаториев: В Анапе из-за потопа эвакуировали почти 500 человек

    Вывозят из пансионатов и санаториев: В Анапе из-за потопа эвакуировали почти 500 человек

    Пропавших ищут спасатели вместе с местными жителями. Заблокированных людей в Карадахской теснине удалось эвакуировать в безопасное место.

    Ранее Лайф рассказывал, что мощные ливни и шквалистое усиление ветра ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Наиболее неблагоприятная погода ожидается в Волгоградской области: порывы ветра там будут достигать 27 м/с.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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