Минздрав РФ обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в обновлённом документе отмечается, что теперь "Спутник лайт" разрешено использовать для вакцинации людей старше 60 лет и для переболевших ковидом. Кроме того, препарат рекомендован для ревакцинации.

Также в Минздраве заявили о необходимости медицинским учреждениям, осуществляющим вакцинацию, организовать индивидуальную работу с пожилыми людьми старше 60 лет, в частности проживающими в учреждениях социальной защиты, для профилактики и снижения рисков распространения инфекции. Вместе с тем новая версия документа содержит раздел, посвящённый вакцинации ВИЧ-инфицированных.

"Рекомендуется использование вакцины "Гам-ковид-вак" для профилактики CoViD-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приёма антиретровирусных средств. Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями", — указали специалисты.