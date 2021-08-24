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    Минздрав РФ обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса

    Теперь "Спутником лайт" могут прививаться люди старше 60 лет и переболевшие. Также в новой версии документа есть расширенный раздел с информацией для ВИЧ-инфицированных пациентов.

    24 августа, 07:37
    <p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

    Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

    Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    Так, в обновлённом документе отмечается, что теперь "Спутник лайт" разрешено использовать для вакцинации людей старше 60 лет и для переболевших ковидом. Кроме того, препарат рекомендован для ревакцинации.

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    Также в Минздраве заявили о необходимости медицинским учреждениям, осуществляющим вакцинацию, организовать индивидуальную работу с пожилыми людьми старше 60 лет, в частности проживающими в учреждениях социальной защиты, для профилактики и снижения рисков распространения инфекции. Вместе с тем новая версия документа содержит раздел, посвящённый вакцинации ВИЧ-инфицированных.

    "Рекомендуется использование вакцины "Гам-ковид-вак" для профилактики CoViD-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приёма антиретровирусных средств. Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями", — указали специалисты.

    Помимо вышеперечисленного, в Минздраве отметили, что QR-коды после прививки от коронавируса действуют в течение года после введения второй дозы вакцины. При этом в случае ухудшения эпидемиологической обстановки их срок может быть ограничен шестью месяцами.

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    А ранее в Минздраве России опубликовали памятку для населения с целью профилактики осложнений после перенесённой инфекции. В ней сообщается о том, что возникновение тромбозов может быть у 20–30% переболевших ковидом. Среди других осложнений перечислены одышка, кашель, боль в груди и тахикардия. В комментарии Лайфу вирусолог Владислав Жемчугов объяснил, когда у переболевших коронавирусом может случиться тромбоз.


    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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