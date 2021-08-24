Акции "Газпрома" обновили максимум впервые с 2008 года
Ценные бумаги дорожают на ожидании скорого запуска "Северного потока – 2" и на фоне ажиотажного спроса в Европе.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Акции компании "Газпром" достигли нового максимума — впервые с июня 2008-го их стоимость превысила 300 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Акции энергетической компании дорожают на ожидании скорого запуска газопровода "Северный поток – 2" и на фоне ажиотажного спроса в Европе.
Напомним, "Северный поток – 2" завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября. В МИД РФ не исключили, что есть все шансы ввести в эксплуатацию газопровод уже до конца года.
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