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    Акции "Газпрома" обновили максимум впервые с 2008 года

    Ценные бумаги дорожают на ожидании скорого запуска "Северного потока – 2" и на фоне ажиотажного спроса в Европе.

    24 августа, 07:45
    <p>Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov</p>

    Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

    Акции компании "Газпром" достигли нового максимума — впервые с июня 2008-го их стоимость превысила 300 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

    Акции энергетической компании дорожают на ожидании скорого запуска газопровода "Северный поток – 2" и на фоне ажиотажного спроса в Европе.

    Этот газ — нам на Новый год: "Газпром" может заморозить Украину

    Этот газ — нам на Новый год: "Газпром" может заморозить Украину

    Напомним, "Северный поток 2" завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября. В МИД РФ не исключили, что есть все шансы ввести в эксплуатацию газопровод уже до конца года.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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