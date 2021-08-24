В МИД ожидают запуска "Северного потока – 2" до конца года

Строительство "Северного потока – 2" находится уже на завершающей стадии, поэтому есть все шансы ввести в эксплуатацию газопровод уже совсем скоро. Об этом сообщил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Проект уже близок к завершению. Осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства", — цитирует РИА "Новости" его слова.

Биричевский отметил, что на данный момент есть все шансы ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию до конца текущего года.