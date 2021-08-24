В МИД ожидают запуска "Северного потока – 2" до конца года
По словам главы Департамента экономического сотрудничества Дмитрия Биричевского, до окончания строительства газопровода остаются считаные недели.
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Строительство "Северного потока – 2" находится уже на завершающей стадии, поэтому есть все шансы ввести в эксплуатацию газопровод уже совсем скоро. Об этом сообщил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Проект уже близок к завершению. Осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства", — цитирует РИА "Новости" его слова.
Биричевский отметил, что на данный момент есть все шансы ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию до конца текущего года.
А ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток – 2" не должен использоваться как оружие, в противном случае Германия будет выступать за введение новых антироссийских санкций.
Проект "Северный поток – 2", как рассказывал Лайф, предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.
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