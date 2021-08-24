Скандал из-за нацистской символики разгорелся на Украине. В Черновцах в здании бывшей синагоги появилась кофейня Escobar, в логотипе которой использован необычный шрифт. На него обратил внимание директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Кофейня с символикой нацистской СС находится в Черновцах на улице Синагоги, 31", — написал он на свой странице в "Фейсбуке".

По словам Долинского, недавно владельцы заведения решили сделать ребрединг логотипа, на котором теперь шрифт для букв S очень напоминает символику Третьего рейха. Вполне вероятно, как отметил директор комитета, собственники кофейни могут не подозревать о внутреннем смысле обновлённого дизайна.

Впрочем, пользователи соцсетей такой креатив не оценили. "Неужели это всё законно на территории Украины?", "Совсем оборзели, нет слов", "Головушкой поехали", "И куда смотрят наши доблестные правоохранительные органы?", "И такие примеры не заканчиваются", — высказались комментаторы.

К слову, владельцы кофейни уже оправдались за "неудачный" шрифт для ребрендинга. Они пояснили, что логотип, который размещён на чашке, символизирует две молнии, которые отвечают за заряд энергии.

"Мы не имели никаких нацистских намерений, уверяем! Просим прощения у всех, чьи чувства могли быть задеты через увиденное", — отметили хозяева заведения на своей странице в "Инстаграме"