"Вкусвилл" ответил пользователю нацистской речёвкой и вновь оказался в центре скандала

Магазин "Вкусвилл" снова оказался в центре скандала. На этот раз торговая сеть использовала "шутку" на своей странице в "Твиттере" с использованием нацистской речёвки. А позже удалила сообщение.

Телеграмм-канал "Осторожно: новости" опубликовал скриншот с аккаунта "Вкусвилла". На нём магазин ответил на снимок пользователя с ценником чизкейка "Нью-Йорк" за 1488 рублей переделкой известной фразы нацистов: "Любить чизкейк за это мы не бросим... А дальше в рифму".

Под комментарием "Вкусвилла" сразу же появились десятки упрёков от пользователей. Многие захейтили магазин за окончательное решение "покончить с толерантностью". "Пожалуйста, только не говорите, что зиганул один непрофессиональный сотрудник, впрочем, он уже уволен", — высказался один из комментаторов.