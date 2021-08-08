"Вкусвилл" ответил пользователю нацистской речёвкой и вновь оказался в центре скандала
Комментарий, появившийся в аккаунте магазина, уже удалили. Однако многие захейтили торговую сеть за окончательное решение "покончить с толерантностью".
Фото © Instagram / vkusvill_ru
Магазин "Вкусвилл" снова оказался в центре скандала. На этот раз торговая сеть использовала "шутку" на своей странице в "Твиттере" с использованием нацистской речёвки. А позже удалила сообщение.
Телеграмм-канал "Осторожно: новости" опубликовал скриншот с аккаунта "Вкусвилла". На нём магазин ответил на снимок пользователя с ценником чизкейка "Нью-Йорк" за 1488 рублей переделкой известной фразы нацистов: "Любить чизкейк за это мы не бросим... А дальше в рифму".
Скриншот © Телеграмм-канал "Осторожно новости"
Под комментарием "Вкусвилла" сразу же появились десятки упрёков от пользователей. Многие захейтили магазин за окончательное решение "покончить с толерантностью". "Пожалуйста, только не говорите, что зиганул один непрофессиональный сотрудник, впрочем, он уже уволен", — высказался один из комментаторов.
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Ранее сеть магазинов "Вкусвилл" попала в другой масштабный скандал, выложив в соцсетях рекламный пост с однополой семьёй из четырёх женщин. Компанию обвинили в пропаганде гомосексуализма, в связи с чем "Вкусвилл" удалил рекламу и вызвал новую волну осуждения среди своей аудитории.
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