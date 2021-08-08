НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Вкусвилл" ответил пользователю нацистской речёвкой и вновь оказался в центре скандала

Комментарий, появившийся в аккаунте магазина, уже удалили. Однако многие захейтили торговую сеть за окончательное решение "покончить с толерантностью".

8 августа, 08:19

Фото © Instagram / vkusvill_ru

Магазин "Вкусвилл" снова оказался в центре скандала. На этот раз торговая сеть использовала "шутку" на своей странице в "Твиттере" с использованием нацистской речёвки. А позже удалила сообщение.

Телеграмм-канал "Осторожно: новости" опубликовал скриншот с аккаунта "Вкусвилла". На нём магазин ответил на снимок пользователя с ценником чизкейка "Нью-Йорк" за 1488 рублей переделкой известной фразы нацистов: "Любить чизкейк за это мы не бросим... А дальше в рифму".

Скриншот © Телеграмм-канал "Осторожно новости"

Скриншот © Телеграмм-канал "Осторожно новости"

"Вкусвилл" извинился за пожелание покупателям "лёгкой смерти"

"Вкусвилл" извинился за пожелание покупателям "лёгкой смерти"

Под комментарием "Вкусвилла" сразу же появились десятки упрёков от пользователей. Многие захейтили магазин за окончательное решение "покончить с толерантностью". "Пожалуйста, только не говорите, что зиганул один непрофессиональный сотрудник, впрочем, он уже уволен", — высказался один из комментаторов.

Вкус вил народного гнева: Почему продавцы еды из "Вкусвилла" решили, что они могут учить образу жизни и кормить ЛГБТ-повесткой

Вкус вил народного гнева: Почему продавцы еды из "Вкусвилла" решили, что они могут учить образу жизни и кормить ЛГБТ-повесткой

Ранее сеть магазинов "Вкусвилл" попала в другой масштабный скандал, выложив в соцсетях рекламный пост с однополой семьёй из четырёх женщин. Компанию обвинили в пропаганде гомосексуализма, в связи с чем "Вкусвилл" удалил рекламу и вызвал новую волну осуждения среди своей аудитории.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1