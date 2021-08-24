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    Захарова посоветовала Зеленскому не позориться из-за названия "Крымская платформа"

    Она также предложила властям Незалежной развивать мероприятия в городах с одноимёнными названиями, например в Одессе или Харькове.

    24 августа, 07:05
    <p>Фото © МИД РФ</p>

    Фото © МИД РФ

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно перестать позориться с мероприятиями, названными в "честь зарубежных населённых пунктов". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя проведение саммита.

    "И по-братски один совет Зепрезиденту: хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населённых пунктов типа Ялтинской конференции и "Крымской платформы", — написала она в телеграм-канале.

    Захарова также предположила, что дальше в Киеве могут пройти заседание Севастопольской обсерватории по правам человека, Алуштинский симпозиум коренных народов, Коктебельская вечеринка в честь джазового фестиваля в Коктебеле или Бахчисарайский конгресс фонтанов имени Олександра Пушкина.

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    Официальный представитель МИД посоветовала властям Незалежной развивать мероприятия в городах с одноимёнными названиями, например в Одессе или Харькове, и выучить урок о том, что Крым является российской территорией, а населяющие Украину национальности и народности надо любить одинаково.

    Напомним, что 23 августа в украинской столице состоялся саммит "Крымская платформа", в котором приняло участие более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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