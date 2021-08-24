Захарова посоветовала Зеленскому не позориться из-за названия "Крымская платформа"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно перестать позориться с мероприятиями, названными в "честь зарубежных населённых пунктов". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя проведение саммита.

"И по-братски один совет Зепрезиденту: хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населённых пунктов типа Ялтинской конференции и "Крымской платформы", — написала она в телеграм-канале.

Захарова также предположила, что дальше в Киеве могут пройти заседание Севастопольской обсерватории по правам человека, Алуштинский симпозиум коренных народов, Коктебельская вечеринка в честь джазового фестиваля в Коктебеле или Бахчисарайский конгресс фонтанов имени Олександра Пушкина.

Официальный представитель МИД посоветовала властям Незалежной развивать мероприятия в городах с одноимёнными названиями, например в Одессе или Харькове, и выучить урок о том, что Крым является российской территорией, а населяющие Украину национальности и народности надо любить одинаково.