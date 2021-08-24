Межрегиональный режим ЧС ввели в Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров

Из-за лесных пожаров в Нижегородской области и Мордовии ввели режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Также будет усилена авиационная группировка: планируется прибытие двух вертолётов и самолётов Бе-200. Они будут тушить очаги на границе двух регионов.

Напомним, после грозы 3 августа на территории Мордовского государственного природного заповедника возник пожар. Из-за жары и сильного ветра огонь достиг границы с Нижегородской областью. Сейчас в заповеднике зафиксировано два очага пожаров. В северо-западной части площадь составляет 10 га, в северо-восточной — 120 га, на территории городского округа город Первомайск — 2 га.