Межрегиональный режим ЧС ввели в Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров
3 августа на территории Мордовского государственного природного заповедника загорелся лес. Из-за жары и сильного ветра огонь достиг границы с Нижегородской областью.
Из-за лесных пожаров в Нижегородской области и Мордовии ввели режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Также будет усилена авиационная группировка: планируется прибытие двух вертолётов и самолётов Бе-200. Они будут тушить очаги на границе двух регионов.
Напомним, после грозы 3 августа на территории Мордовского государственного природного заповедника возник пожар. Из-за жары и сильного ветра огонь достиг границы с Нижегородской областью. Сейчас в заповеднике зафиксировано два очага пожаров. В северо-западной части площадь составляет 10 га, в северо-восточной — 120 га, на территории городского округа город Первомайск — 2 га.
А ранее режим ЧС из-за пожаров ввели в Марий Эл. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев. Все силы в регионе мобилизованы, на месте организован оперативный штаб, а работы по ликвидации лесного пожара ведутся, не прекращаясь.
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