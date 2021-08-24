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    Межрегиональный режим ЧС ввели в Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров

    3 августа на территории Мордовского государственного природного заповедника загорелся лес. Из-за жары и сильного ветра огонь достиг границы с Нижегородской областью.

    24 августа, 07:24
    <p>Фото © <a href="https://13.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-sluzhba/Nvosti/4543969" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Республике Мордовия</a></p>

    Фото © ГУ МЧС по Республике Мордовия

    Из-за лесных пожаров в Нижегородской области и Мордовии ввели режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Также будет усилена авиационная группировка: планируется прибытие двух вертолётов и самолётов Бе-200. Они будут тушить очаги на границе двух регионов.

    Напомним, после грозы 3 августа на территории Мордовского государственного природного заповедника возник пожар. Из-за жары и сильного ветра огонь достиг границы с Нижегородской областью. Сейчас в заповеднике зафиксировано два очага пожаров. В северо-западной части площадь составляет 10 га, в северо-восточной — 120 га, на территории городского округа город Первомайск — 2 га.

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    А ранее режим ЧС из-за пожаров ввели в Марий Эл. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев. Все силы в регионе мобилизованы, на месте организован оперативный штаб, а работы по ликвидации лесного пожара ведутся, не прекращаясь.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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