В работе сервисов "Яндекса" произошёл сбой
Специалисты компании уже занимаются устранением неполадок. Пользователи жалуются на проблемы при попытке вызвать такси через приложения "Яндекс Go" и Uber Russia.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Пользователи Сети сообщили о неполадках в работе сервисов "Яндекса". Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов. Юзеры отмечают трудности с доступом к приложениям для вызова такси "Яндекс Go" и Uber Russia.
"Наши специалисты работают над устранением сложностей", — приводит телеграм-канал РБК заявление пресс-службы "Яндекса".
Ранее Лайф рассказывал, что "Яндекс" создал онлайн-сервис долгосрочной аренды жилья. Услуги совершенно бесплатны для владельцев недвижимости, а арендаторам они обойдутся в дополнительные 5% к стоимости съёма квартиры ежемесячно.
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