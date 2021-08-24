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    В работе сервисов "Яндекса" произошёл сбой

    Специалисты компании уже занимаются устранением неполадок. Пользователи жалуются на проблемы при попытке вызвать такси через приложения "Яндекс Go" и Uber Russia.

    24 августа, 07:23
    <p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин </p>

    Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

    Пользователи Сети сообщили о неполадках в работе сервисов "Яндекса". Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов. Юзеры отмечают трудности с доступом к приложениям для вызова такси "Яндекс Go" и Uber Russia.

    "Наши специалисты работают над устранением сложностей", — приводит телеграм-канал РБК заявление пресс-службы "Яндекса".

    "Яндекс" выпускает такси в Норвегию

    "Яндекс" выпускает такси в Норвегию

    Ранее Лайф рассказывал, что "Яндекс" создал онлайн-сервис долгосрочной аренды жилья. Услуги совершенно бесплатны для владельцев недвижимости, а арендаторам они обойдутся в дополнительные 5% к стоимости съёма квартиры ежемесячно.

    Авторы
    Эмила Сидорова
    Эмила Сидорова

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