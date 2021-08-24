В работе сервисов "Яндекса" произошёл сбой

Пользователи Сети сообщили о неполадках в работе сервисов "Яндекса". Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов. Юзеры отмечают трудности с доступом к приложениям для вызова такси "Яндекс Go" и Uber Russia.