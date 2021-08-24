В штаб сборной России на Олимпиаде в Пекине могут включить тренера с опытом в НХЛ

Зимние игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Чехии и Швейцарии, а также с одним из победителей квалификации.