В штаб сборной России на Олимпиаде в Пекине могут включить тренера с опытом в НХЛ
Зимние игры в китайской столице пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Чехии и Швейцарии, а также с одним из победителей квалификации.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что для работы со сборной России на Олимпиаде 2022 года в Пекине может быть привлечён тренер с опытом работы в НХЛ. Об этом сообщает ТАСС.
В НХЛ до сих пор не приняли решение, сыграют ли хоккеисты лиги на Олимпиаде в Китае. По информации СМИ, игроки из канадских и американских клубов всё-таки выступят на Играх.
"Что касается тренерского штаба, то это в зависимости от того, кто будет играть. Если на Олимпиаде будут энхаэловцы, то мы посмотрим, кого оттуда из тренеров взять. Сейчас мы не ставим этот вопрос, поскольку мы не знаем, кто будет играть", — отметил Третьяк.
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Напомним, что хоккеисты НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Перед Играми-2018 в Пхёнчхане заинтересованные стороны не смогли договориться о страховании игроков.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. На групповом этапе сборная России по хоккею сыграет с командами Чехии и Швейцарии, а также с одним из победителей квалификации.
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