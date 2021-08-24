Политолог рассказал о возможностях России в случае отказа Украины в транзите газа
Владимир Оленченко отметил, что РФ готова пользоваться этой линией транспортировки топлива, если страны, куда идёт газ, устраивает конечная цена.
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Для России не возникнет никаких проблем в случае, если транзит газа через Украину по решению Киева будет прекращён. Такое мнение высказал Лайфу старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
"Если Украина откажется от этого, то у нас есть много других возможностей по поставкам газа. Есть "Северный поток – 2", плюс у нас хорошо сейчас налажены поставки через СПГ. И нарастить объёмы в случае чего — я не вижу проблем", — сказал эксперт.
Оленченко напомнил, что нынешний контракт по транзиту истекает в 2024 году и его нужно либо обновлять, либо отказываться. Россия же готова пользоваться украинским транзитом, если страны, куда идёт газ, устраивает конечная цена, заметил собеседник.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину, если в Киеве захотят этого. При этом он уточнил, что таких разговоров не ведётся.
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