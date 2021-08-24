Политолог рассказал о возможностях России в случае отказа Украины в транзите газа

Для России не возникнет никаких проблем в случае, если транзит газа через Украину по решению Киева будет прекращён. Такое мнение высказал Лайфу старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Если Украина откажется от этого, то у нас есть много других возможностей по поставкам газа. Есть "Северный поток – 2", плюс у нас хорошо сейчас налажены поставки через СПГ. И нарастить объёмы в случае чего — я не вижу проблем", — сказал эксперт.

Оленченко напомнил, что нынешний контракт по транзиту истекает в 2024 году и его нужно либо обновлять, либо отказываться. Россия же готова пользоваться украинским транзитом, если страны, куда идёт газ, устраивает конечная цена, заметил собеседник.