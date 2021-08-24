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    Политолог рассказал о возможностях России в случае отказа Украины в транзите газа

    Владимир Оленченко отметил, что РФ готова пользоваться этой линией транспортировки топлива, если страны, куда идёт газ, устраивает конечная цена.

    24 августа, 09:01
    <p>Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov</p>

    Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

    Для России не возникнет никаких проблем в случае, если транзит газа через Украину по решению Киева будет прекращён. Такое мнение высказал Лайфу старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

    "Если Украина откажется от этого, то у нас есть много других возможностей по поставкам газа. Есть "Северный поток – 2", плюс у нас хорошо сейчас налажены поставки через СПГ. И нарастить объёмы в случае чего — я не вижу проблем", — сказал эксперт.

    Оленченко напомнил, что нынешний контракт по транзиту истекает в 2024 году и его нужно либо обновлять, либо отказываться. Россия же готова пользоваться украинским транзитом, если страны, куда идёт газ, устраивает конечная цена, заметил собеседник.

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    Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину, если в Киеве захотят этого. При этом он уточнил, что таких разговоров не ведётся.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев
    Кристина Шайдуллина
    Кристина Шайдуллина

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