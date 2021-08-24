В России впервые за два месяца выявили менее 19 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки

Больше всего новых заболевших (1125) было выявлено в Подмосковье, 1105 — в Москве, 600 — в Санкт-Петербурге, 521 — в Свердловской области и 483 — в Ростовской.