В России впервые за два месяца выявили менее 19 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки
Больше всего новых заболевших (1125) было выявлено в Подмосковье, 1105 — в Москве, 600 — в Санкт-Петербурге, 521 — в Свердловской области и 483 — в Ростовской.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
В России впервые с 23 июня выявили менее 19 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. Об этом сообщает во вторник федеральный оперативный штаб. Количество новых заболевших составило 18 833. При этом 1125 из них выявлены в Подмосковье, 1105 — в Москве, 600 — в Санкт-Петербурге, 521 — в Свердловской области и 483 — в Ростовской.
Число летальных исходов из-за коронавируса в целом по стране за сутки возросло на 794 против 776 днём ранее. Всего от инфекции в России умерло уже 177 614 пациентов.
А вот количество вылечившихся после коронавируса россиян, по данным оперштаба, возросло за сутки на 18 636. Всего выздоровело с начала эпидемии 6 053 503 человека.
Ранее Лайф писал, что Минздрав РФ обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса. Теперь "Спутником лайт" могут прививаться люди старше 60 лет и переболевшие. Также в новой версии документа есть расширенный раздел с информацией для ВИЧ-инфицированных пациентов.
Тем временем врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов объяснил, что делать, если вы общались с человеком, а на следующий день выяснилось, что он заражён коронавирусом. Алгоритм действий здесь.
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