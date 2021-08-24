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    Лондонский "Арсенал" может уволить главного тренера из-за провального начала сезона

    Случиться это может уже в ближайшие выходные, если "канониры" проиграют в очередном матче.

    24 августа, 09:07
    <p>Фото © ТАСС / PA / John Walton</p>

    Фото © ТАСС / PA / John Walton

    Лондонский "Арсенал" может отправить в отставку главного тренера команды Микеля Артету из-за провального старта сезона в АПЛ. По данным издания Daily Express, в клубе уже рассматривают шесть возможных кандидатов на его место.

    Отставка может произойти уже в ближайшие выходные, если "Арсенал" уступит "Манчестер Сити". До этого лондонцы проиграли в двух стартовых матчах. В числе возможных претендентов на место главного тренера называются Руди Гарсия, Антонио Конте, Эдди Хау, Брендан Роджерс, Роберто Мартинес и Ральф Хазенхюттль.

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    Отметим, что "Арсенал" впервые за 26 лет остался без еврокубков, а после двух стартовых туров команда расположилась на предпоследнем месте турнирной таблицы АПЛ.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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