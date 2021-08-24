Лондонский "Арсенал" может уволить главного тренера из-за провального начала сезона

Лондонский "Арсенал" может отправить в отставку главного тренера команды Микеля Артету из-за провального старта сезона в АПЛ. По данным издания Daily Express, в клубе уже рассматривают шесть возможных кандидатов на его место.

Отставка может произойти уже в ближайшие выходные, если "Арсенал" уступит "Манчестер Сити". До этого лондонцы проиграли в двух стартовых матчах. В числе возможных претендентов на место главного тренера называются Руди Гарсия, Антонио Конте, Эдди Хау, Брендан Роджерс, Роберто Мартинес и Ральф Хазенхюттль.