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    В Петербурге с 27 августа снимают часть ковидных ограничений

    Для посетителей открываются детские игровые комнаты, аквапарки и аттракционы, находящиеся в помещении.

    24 августа, 09:11
    <p>Фото © <a href="https://pixabay.com/ru/photos/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80-2612675/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pixabay</a></p>

    Фото © Pixabay

    В Санкт‑Петербурге с 27 августа снимают часть коронавирусных ограничений, в их числе отмена запрета на работу аквапарков и аттракционов. Другие же меры продлеваются до 26 сентября. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

    Так, с 27 августа открываются:

    • объекты развлечения и досуга в ТЦ;
    • детские игровые комнаты (кроме расположенных в предприятиях общественного питания);
    • аквапарки;
    • аттракционы, находящиеся в помещении.
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    Главные условия для открытия этих объектов — это ограничение числа посетителей и обеспечение вакцинации работников. Кроме того, с 27 августа открывается доступ зрителей на спортивные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые мероприятия. Участники таких мероприятий должны быть вакцинированы и иметь QR-код или подтверждение о том, что они переболели коронавирусом. Также они могут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до мероприятия.

    А 13 августа в Москве отменили требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников организаций на дистанционный режим работы. Речь в том числе идёт и о работниках старше 65 лет, а также о гражданах, страдающих хроническими заболеваниями.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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