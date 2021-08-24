В Петербурге с 27 августа снимают часть ковидных ограничений
Для посетителей открываются детские игровые комнаты, аквапарки и аттракционы, находящиеся в помещении.
Фото © Pixabay
В Санкт‑Петербурге с 27 августа снимают часть коронавирусных ограничений, в их числе отмена запрета на работу аквапарков и аттракционов. Другие же меры продлеваются до 26 сентября. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Так, с 27 августа открываются:
- объекты развлечения и досуга в ТЦ;
- детские игровые комнаты (кроме расположенных в предприятиях общественного питания);
- аквапарки;
- аттракционы, находящиеся в помещении.
"Дельта-штамм поменял правила игры": В Новой Зеландии ввели жесточайший локдаун из-за одного случая коронавируса
Главные условия для открытия этих объектов — это ограничение числа посетителей и обеспечение вакцинации работников. Кроме того, с 27 августа открывается доступ зрителей на спортивные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые мероприятия. Участники таких мероприятий должны быть вакцинированы и иметь QR-код или подтверждение о том, что они переболели коронавирусом. Также они могут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до мероприятия.
А 13 августа в Москве отменили требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников организаций на дистанционный режим работы. Речь в том числе идёт и о работниках старше 65 лет, а также о гражданах, страдающих хроническими заболеваниями.
Комментариев: 0