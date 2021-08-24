Инфекционисты рассказали, чем грозит заплыв в фонтане

Фонтаны — не лучшее место для купания в жару. Спасаясь в них от зноя, человек приобретает гораздо более серьёзные неприятности со здоровьем, чем ощущения от высоких температур. Подробности Ura.ru рассказали врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев и вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

"Могут быть различные бактериальные заболевания глаз, то есть конъюнктивиты. Плюс, если нахлебаться воды из фонтана, то возможно пищевое отравление. Нужно понимать, что даже если в фонтане жидкость циркулирует, она не сливается, не фильтруется", — сказал Илья Акинфиев.

Экс главный инфекционист Москвы Николай Малышев уточнил, что в тёплой воде фонтана легко разводятся различные вирусы и инфекции. Из-за их присутствия любители заплывов в фонтанах сталкиваются с опасностью подхватить паразитарные заболевания, грибки, вирусы-малютки.

"Есть такие простейшие, которые могут попасть в мозги через нос, а в нос попадают из воды", — сказал Николай Малышев.

По его словам, проблем со здоровьем после купания в фонтане в жару хватит на всю оставшуюся жизнь.