Экс-президент Украины Порошенко уснул во время парада в День независимости
Бывший лидер Незалежной, расположившись на стуле, закрыл глаза и чуть опустил голову. В таком положении он провёл около минуты.
Пётр Порошенко. Фото © Telegraf.com.ua
Экс-президент Украины Пётр Порошенко заснул во время парада, который прошёл в День независимости страны. Об этом сообщает издание Telegraf.
На опубликованных кадрах видно, что Порошенко закрыл глаза и чуть опустил голову на стуле. Его пиджак расстёгнут, а руки находятся в расслабленном положении. Отмечается, что в подобном положении он провёл около минуты. Находящиеся рядом с ним его предшественники Леонид Кучма и Виктор Ющенко при этом нахмурились и сцепили руки.
Леонид Кучма (слева), Виктор Ющенко (в центре) и Пётр Порошенко (справа). Фото © Telegraf.com.ua
Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве во время репетиции парада ко Дню независимости сломался танк. При буксировке военные едва не врезались в опору моста. В результате колонне пришлось изменить направление.
Комментариев: 0