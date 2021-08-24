Экс-президент Украины Порошенко уснул во время парада в День независимости

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заснул во время парада, который прошёл в День независимости страны. Об этом сообщает издание Telegraf.

На опубликованных кадрах видно, что Порошенко закрыл глаза и чуть опустил голову на стуле. Его пиджак расстёгнут, а руки находятся в расслабленном положении. Отмечается, что в подобном положении он провёл около минуты. Находящиеся рядом с ним его предшественники Леонид Кучма и Виктор Ющенко при этом нахмурились и сцепили руки.