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    Экс-президент Украины Порошенко уснул во время парада в День независимости

    Бывший лидер Незалежной, расположившись на стуле, закрыл глаза и чуть опустил голову. В таком положении он провёл около минуты.

    24 августа, 10:23
    <p>Пётр Порошенко. Фото © Telegraf.com.ua</p>

    Пётр Порошенко. Фото © Telegraf.com.ua

    Экс-президент Украины Пётр Порошенко заснул во время парада, который прошёл в День независимости страны. Об этом сообщает издание Telegraf.

    На опубликованных кадрах видно, что Порошенко закрыл глаза и чуть опустил голову на стуле. Его пиджак расстёгнут, а руки находятся в расслабленном положении. Отмечается, что в подобном положении он провёл около минуты. Находящиеся рядом с ним его предшественники Леонид Кучма и Виктор Ющенко при этом нахмурились и сцепили руки.

    Леонид Кучма (слева), Виктор Ющенко (в центре) и Пётр Порошенко (справа). Фото © Telegraf.com.ua

    Леонид Кучма (слева), Виктор Ющенко (в центре) и Пётр Порошенко (справа). Фото © Telegraf.com.ua

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    Ранее Лайф рассказывал, что в Киеве во время репетиции парада ко Дню независимости сломался танк. При буксировке военные едва не врезались в опору моста. В результате колонне пришлось изменить направление.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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