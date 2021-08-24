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    Путин остаётся лидером "Единой России" и поддерживает её, заявил Песков

    Представитель Кремля заметил, что партия меняется и растёт вместе со страной, а внутри неё появляются новые лица и их немало.

    24 августа, 10:10
    <p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66428/photos/66373" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

    Фото © Kremlin.ru

    Президент России Владимир Путин остаётся лидером "Единой России" и поддерживает партию, которая не уходит от ответственности и решает насущные проблемы страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    "Путин долго остаётся лидером партии, и он действительно поддерживает партию, относится к ней как к партии власти, которая на протяжении многих лет является инициатором важных процессов, которые ведут к улучшению экономических показателей нашей страны", — сказал Песков.

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    Путин поддерживает партию, которая далека от популизма, не уходит и не боится брать на себя ответственность, чтобы решать насущные проблемы в стране, заметил представитель Кремля. Также, по его словам, "Единая Россия" меняется и растёт вместе со страной, а внутри партии появляются новые лица и их немало.

    "Процесс обновления партии — он естественный и постоянный", — добавил Песков.

    Напомним, Владимир Путин 22 августа провёл встречу с кандидатами в Госдуму от "Единой России". Лайф рассказывал, о чём говорили президент, лидеры списка и представители партии власти.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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