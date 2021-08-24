Путин остаётся лидером "Единой России" и поддерживает её, заявил Песков

Президент России Владимир Путин остаётся лидером "Единой России" и поддерживает партию, которая не уходит от ответственности и решает насущные проблемы страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин долго остаётся лидером партии, и он действительно поддерживает партию, относится к ней как к партии власти, которая на протяжении многих лет является инициатором важных процессов, которые ведут к улучшению экономических показателей нашей страны", — сказал Песков.

Путин поддерживает партию, которая далека от популизма, не уходит и не боится брать на себя ответственность, чтобы решать насущные проблемы в стране, заметил представитель Кремля. Также, по его словам, "Единая Россия" меняется и растёт вместе со страной, а внутри партии появляются новые лица и их немало.

"Процесс обновления партии — он естественный и постоянный", — добавил Песков.