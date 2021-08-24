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    Талибы назначили новых глав МВД и Минфина Афганистана

    Ранее СМИ сообщили о планах боевиков по созданию совета из 12 человек для управления страной.

    24 августа, 10:06
    <p>Фото © ТАСС/EPA/STRINGER</p>

    Фото © ТАСС/EPA/STRINGER

    Боевики радикального движения "Талибан"* назначили исполняющих обязанности глав нескольких министерств и ведомств. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

    Отмечается, что и.о. главы МВД стал Садр Ибрагим, и.о. министра финансов — Гуль Ага, обязанности главы разведслужб будет исполнять Наджибулла. Вместе с этим талибы назначили своих представителей на посты министров образования, высшего образования, а также губернатора провинции Кабул и мэра столицы.

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    Ранее сообщалось, что "Талибан" планирует создать совет из 12 человек для управления Афганистаном.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Талибов обвинили в использовании похищенных детей как живых щитов

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    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф рассказывал здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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