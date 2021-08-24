Талибы назначили новых глав МВД и Минфина Афганистана

Боевики радикального движения "Талибан"* назначили исполняющих обязанности глав нескольких министерств и ведомств. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

Отмечается, что и.о. главы МВД стал Садр Ибрагим, и.о. министра финансов — Гуль Ага, обязанности главы разведслужб будет исполнять Наджибулла. Вместе с этим талибы назначили своих представителей на посты министров образования, высшего образования, а также губернатора провинции Кабул и мэра столицы.

Ранее сообщалось, что "Талибан" планирует создать совет из 12 человек для управления Афганистаном.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф рассказывал здесь.