Песков: Правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты

Ситуация с ценами на продукты непростая и требует внимания со стороны правительства. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Правительство контролирует ситуацию с ценами. И на этот счёт есть прямое поручение президента России", — указал он.

При этом Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что цены на продукты растут из-за мировой конъюнктуры, а также некоторых внутрироссийских процессов.

"И тем и другим правительство занимается постоянно, на постоянной основе", — сказал представитель Кремля.