Песков: Правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты
В Кремле напомнили слова Владимира Путина о том, что цены на продукты растут из-за мировой конъюнктуры, а также некоторых внутрироссийских процессов.
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Ситуация с ценами на продукты непростая и требует внимания со стороны правительства. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Правительство контролирует ситуацию с ценами. И на этот счёт есть прямое поручение президента России", — указал он.
При этом Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что цены на продукты растут из-за мировой конъюнктуры, а также некоторых внутрироссийских процессов.
"И тем и другим правительство занимается постоянно, на постоянной основе", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что на днях прокуратура пресекла более 700 завышений цен на продукты в российских регионах. К административной ответственности привлекли свыше 140 лиц. В частности, были выявлены факты завышения стоимости подсолнечного масла, сахара, творога и куриного мяса. После этого ФАС нагрянула к торговым сетям с внеплановыми проверками из-за жалоб по поводу роста цен на продукты. Если сговор подтвердится, компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки.
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