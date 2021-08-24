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    Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей на уроках

    На сегодняшний день в столице от ковида привилось более 80% педагогов, заметил мэр.

    24 августа, 09:53
    <p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

    Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

    Столичные педагоги смогут начать учебный год без обязательного ношения масок во время уроков. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    "Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках", — сказал он на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом.

    Собянин предложил перевести эти требования из разряда обязательных в рекомендательные и отдал полномочия решать это школам. Также градоначальник заметил, что на сегодняшний день в Москве от ковида привилось более 80% педагогов.

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    Ранее Сергей Собянин назвал сумму, в которую Москве обошлась борьба с коронавирусом. Большая часть из неё — это прямые расходы на противодействие пандемии. Но есть и упущенные доходы.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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