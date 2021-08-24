В Сочи электросамокатчик на скорости сбил полуторагодовалую малышку и скрылся
За мужчиной погнался отец девочки и поймал через пару кварталов от места происшествия. Ребёнка госпитализировали с переломами.
Фото © LIFE
В Сочи мужчина на электросамокате сбил маленькую девочку. Видео © LIFE
44-летний житель Сочи на скорости сбил на электросамокате малолетнего ребёнка и уехал с места происшествия, полиция может возбудить по данному факту уголовное дело. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента наезда. На записи видно, что девочка, возраст которой один год и восемь месяцев, гуляет вместе с отцом. Внезапно её сбивает электросамокатчик, после чего продолжает движение. Следователи уже начали проверку по факту инцидента, устанавливаются все детали произошедшего.
По состоянию здоровья ребёнка назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Лихача поймал отец малышки в паре кварталов от места инцидента, погнавшись за ним.
"Задержали мужчину, побеседовали, назначили судмедэкспертизу. Как только подтвердится факт причинения вреда здоровью ребёнка, будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ. Сейчас [проводится] проверка", — заявили Лайфу в УМВД РФ по региону.
Ранее в МВД назвали число ДТП с электросамокатами с начала года. Жертвами таких аварий стали пять человек, около 190 пострадали.
Лента новостей
СК Бурятии попросит усилить охрану психдиспансеров после ЧП с побегом пациентов
сегодня в 09:44
"Президент — комик, а МИД — трагикомики": Политолог оценил неразбериху с "угнанным" украинским самолётом
сегодня в 09:42
Из Мосгорсуда эвакуировали более 850 человек из-за сообщения о заложенной взрывчатке
сегодня в 09:34
Комментариев: 0