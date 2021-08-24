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    В Сочи электросамокатчик на скорости сбил полуторагодовалую малышку и скрылся

    За мужчиной погнался отец девочки и поймал через пару кварталов от места происшествия. Ребёнка госпитализировали с переломами.

    24 августа, 09:48

    Фото © LIFE

    В Сочи мужчина на электросамокате сбил маленькую девочку. Видео © LIFE

    44-летний житель Сочи на скорости сбил на электросамокате малолетнего ребёнка и уехал с места происшествия, полиция может возбудить по данному факту уголовное дело. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента наезда. На записи видно, что девочка, возраст которой один год и восемь месяцев, гуляет вместе с отцом. Внезапно её сбивает электросамокатчик, после чего продолжает движение. Следователи уже начали проверку по факту инцидента, устанавливаются все детали произошедшего.

    По состоянию здоровья ребёнка назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Лихача поймал отец малышки в паре кварталов от места инцидента, погнавшись за ним.

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    В Перми взорвавшийся электросамокат разнёс квартиру и привёл к пожару

    "Задержали мужчину, побеседовали, назначили судмедэкспертизу. Как только подтвердится факт причинения вреда здоровью ребёнка, будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ. Сейчас [проводится] проверка", — заявили Лайфу в УМВД РФ по региону.

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    В Оренбурге электросамокатчик влетел в трактор и получил ковшом по голове

    Ранее в МВД назвали число ДТП с электросамокатами с начала года. Жертвами таких аварий стали пять человек, около 190 пострадали.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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