В Сочи электросамокатчик на скорости сбил полуторагодовалую малышку и скрылся

44-летний житель Сочи на скорости сбил на электросамокате малолетнего ребёнка и уехал с места происшествия, полиция может возбудить по данному факту уголовное дело. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента наезда. На записи видно, что девочка, возраст которой один год и восемь месяцев, гуляет вместе с отцом. Внезапно её сбивает электросамокатчик, после чего продолжает движение. Следователи уже начали проверку по факту инцидента, устанавливаются все детали произошедшего.