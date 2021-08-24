СК Бурятии попросит усилить охрану психдиспансеров после ЧП с побегом пациентов
Ведомство во вторник обратится к Александру Бастрыкину с инициативой отнести такие лечебные учреждения к системе уголовно-исправительной инспекции.
Фото © СУ СКР по Республике Бурятия
Как сообщают источники Лайфа, сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин проведёт по видеосвязи совещание с главами региональных управлений. На нём руководитель управления ведомства по Республике Бурятия выступит с инициативой перевода психоневрологических диспансеров в статус "Учреждения спецтипа с интенсивным наблюдением". Это позволит привлечь к охране больницы уголовно-исполнительную инспекцию и не допустить случаев побега пациентов, как это произошло в прошлые выходные.
Ранее Лайф сообщал, что охрану в учреждении обеспечивал один-единственный сотрудник ЧОПа с тревожной кнопкой, а вот сами сотрудники хотят, чтобы их диспансер находился под охраной структуры ФСИН. Сейчас же за безопасность в медучреждении отвечает (и финансирует её) республиканский Минздрав. Этих усилий явно недостаточно, учитывая, что это уже не первый побег в этом году. Отметим, что на сегодняшний день усиленная охрана в лице полиции и Нацгвардии в учреждении снята, а сами беглецы помещены в изолятор.
Напомним, инцидент произошёл 21 августа в 13:30 по местному времени. После прогулки несколько заключённых ранили санитара, выломали решётку на окне и спрыгнули со второго этажа учреждения, скрывшись в неизвестном направлении. Всего беглецов было семеро. Они были осуждены по различным статьям (от кражи до вымогательства и причинения тяжкого вреда здоровью), но находились на принудительном лечении. У всех диагностированы психические заболевания, в частности умственная отсталость, расстройство личности, а также шизофрения. Всех семерых удалось задержать спустя два часа после побега.
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