СК Бурятии попросит усилить охрану психдиспансеров после ЧП с побегом пациентов

Как сообщают источники Лайфа, сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин проведёт по видеосвязи совещание с главами региональных управлений. На нём руководитель управления ведомства по Республике Бурятия выступит с инициативой перевода психоневрологических диспансеров в статус "Учреждения спецтипа с интенсивным наблюдением". Это позволит привлечь к охране больницы уголовно-исполнительную инспекцию и не допустить случаев побега пациентов, как это произошло в прошлые выходные .

Ранее Лайф сообщал, что охрану в учреждении обеспечивал один-единственный сотрудник ЧОПа с тревожной кнопкой, а вот сами сотрудники хотят, чтобы их диспансер находился под охраной структуры ФСИН. Сейчас же за безопасность в медучреждении отвечает (и финансирует её) республиканский Минздрав. Этих усилий явно недостаточно, учитывая, что это уже не первый побег в этом году. Отметим, что на сегодняшний день усиленная охрана в лице полиции и Нацгвардии в учреждении снята, а сами беглецы помещены в изолятор.