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    Из Мосгорсуда эвакуировали более 850 человек из-за сообщения о заложенной взрывчатке

    На месте сейчас работают сотрудники полиции и кинологи с собаками. Всех людей вывели за периметр здания.

    24 августа, 09:34

    Из Мосгорсуда эвакуировали более 850 человек из-за сообщения о заложенной взрывчатке. Видео © LIFE

    Сотрудники и посетители Мосгорсуда были вынуждены покинуть главное и апелляционное здания ведомства. Как Лайфу сообщили в пресс-службе, в настоящий момент эвакуировано 865 человек.

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    По словам руководителя пресс-службы суда Валерия Лазарева, причиной для экстренной меры стало полученное сообщение о якобы заложенной бомбе. На месте работают сотрудники полиции и кинологи с собаками. Всех людей вывели за периметр здания. Информация о заложенной взрывчатке пока не подтвердилась.

    "Эвакуированы сотрудники суда и посетители из основного и апелляционного корпусов. Люди выведены за периметр здания. Ждём оперативные службы", — заявил Лазарев.

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    А ранее в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в здании Правительства Украины. Он кричал, что является бывшим сапёром и живым из здания кабмина не уйдёт. На место прибыли полиция, спецназ и взрывотехники. Вскоре украинца задержали. Оказалось, что в прошлом он воевал в Донбассе в составе батальона "Айдар", а в мирной жизни открыл свою фирму по ремонту автомобилей и занимался активной гражданской деятельностью.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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