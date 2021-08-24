Из Мосгорсуда эвакуировали более 850 человек из-за сообщения о заложенной взрывчатке. Видео © LIFE

Сотрудники и посетители Мосгорсуда были вынуждены покинуть главное и апелляционное здания ведомства. Как Лайфу сообщили в пресс-службе, в настоящий момент эвакуировано 865 человек.

По словам руководителя пресс-службы суда Валерия Лазарева, причиной для экстренной меры стало полученное сообщение о якобы заложенной бомбе. На месте работают сотрудники полиции и кинологи с собаками. Всех людей вывели за периметр здания. Информация о заложенной взрывчатке пока не подтвердилась.

"Эвакуированы сотрудники суда и посетители из основного и апелляционного корпусов. Люди выведены за периметр здания. Ждём оперативные службы", — заявил Лазарев.