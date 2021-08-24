СМИ: "Спартак" согласовал контракт с бельгийским защитником
В этом сезоне на его счету пять матчей, в которых он заработал три жёлтые карточки.
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Московский "Спартак" согласовал контракт с защитником бельгийского клуба "Сент-Трюйден" Максимилиано Кауфризом. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, в ближайшую пятницу он прилетит в Москву для подписания контракта, а само соглашение рассчитано на четыре года.
В текущем сезоне он провёл пять матчей, в которых заработал три жёлтые карточки. Кроме того, на его счету имеется один матч за молодёжную сборную Бельгии. Порталом Transfermarkt он оценивается в 850 тысяч евро.
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