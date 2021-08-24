СМИ: "Спартак" согласовал контракт с бельгийским защитником

По данным издания, в ближайшую пятницу он прилетит в Москву для подписания контракта, а само соглашение рассчитано на четыре года.

В текущем сезоне он провёл пять матчей, в которых заработал три жёлтые карточки. Кроме того, на его счету имеется один матч за молодёжную сборную Бельгии. Порталом Transfermarkt он оценивается в 850 тысяч евро.