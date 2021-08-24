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    СМИ: "Спартак" согласовал контракт с бельгийским защитником

    В этом сезоне на его счету пять матчей, в которых он заработал три жёлтые карточки.

    24 августа, 09:36
    <p>Фото © <a href="https://www.stvv.com/nl/fotos/beerschot-stvv-6-3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">stvv.com</a></p>

    Фото © stvv.com

    Московский "Спартак" согласовал контракт с защитником бельгийского клуба "Сент-Трюйден" Максимилиано Кауфризом. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

    По данным издания, в ближайшую пятницу он прилетит в Москву для подписания контракта, а само соглашение рассчитано на четыре года.

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    В текущем сезоне он провёл пять матчей, в которых заработал три жёлтые карточки. Кроме того, на его счету имеется один матч за молодёжную сборную Бельгии. Порталом Transfermarkt он оценивается в 850 тысяч евро.

    Авторы
    Шамиль Гаджиев
    Шамиль Гаджиев

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