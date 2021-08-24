"Президент — комик, а МИД — трагикомики": Политолог оценил неразбериху с "угнанным" украинским самолётом
Леонид Савин подчеркнул, что вся ситуация с "захватом" воздушного судна показывает, что у Киева нет согласованной позиции ни по афганскому вопросу, ни в целом по внешней политике.
Фото © ТАСС / EPA / STRINGER
Политолог Леонид Савин, комментируя ситуацию с "угоном" украинского самолёта в Афганистане, призвал не доверять любым высказываниям киевских чиновников, даже если они имеют какую-то фактическую почву. По мнению эксперта, в последние годы представителями властей Незалежной движет хайп.
"Если раньше там ещё была старая школа, то сейчас мы видим, как украинская политика деградирует. Если Кравчук (первый президент Украины. — Прим. Лайфа) — выходец из компартии, то нынешний президент — это комик, который полуголым бегал по сцене раньше. Есть люди, которые приходят в органы, чтобы просто зарабатывать деньги или получить статус. Деградация продолжается… Если президент — комик, то в МИД работают трагикомики", — отметил Савин в беседе с Лайфом.
Политолог подчеркнул, что вся ситуация с "угоном самолёта" показывает, что у МИД Украины нет чёткой согласованной позиции ни по афганскому вопросу, ни в целом по внешней политике.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Евгения Енина сообщили, что группа неизвестных похитила украинский самолёт, который должен был эвакуировать граждан Украины из Афганистана. Однако позже представитель МИД Незалежной Олег Николенко опроверг эту информацию и заявил, что все самолёты, которые привлекал Киев для эвакуации граждан, вернулись.
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