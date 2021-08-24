Политолог Леонид Савин, комментируя ситуацию с "угоном" украинского самолёта в Афганистане, призвал не доверять любым высказываниям киевских чиновников, даже если они имеют какую-то фактическую почву. По мнению эксперта, в последние годы представителями властей Незалежной движет хайп.

"Если раньше там ещё была старая школа, то сейчас мы видим, как украинская политика деградирует. Если Кравчук (первый президент Украины. — Прим. Лайфа) — выходец из компартии, то нынешний президент — это комик, который полуголым бегал по сцене раньше. Есть люди, которые приходят в органы, чтобы просто зарабатывать деньги или получить статус. Деградация продолжается… Если президент — комик, то в МИД работают трагикомики", — отметил Савин в беседе с Лайфом.

Политолог подчеркнул, что вся ситуация с "угоном самолёта" показывает, что у МИД Украины нет чёткой согласованной позиции ни по афганскому вопросу, ни в целом по внешней политике.