НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    "Президент — комик, а МИД — трагикомики": Политолог оценил неразбериху с "угнанным" украинским самолётом

    Леонид Савин подчеркнул, что вся ситуация с "захватом" воздушного судна показывает, что у Киева нет согласованной позиции ни по афганскому вопросу, ни в целом по внешней политике.

    24 августа, 09:42
    <p>Фото © ТАСС / EPA / STRINGER</p>

    Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

    Политолог Леонид Савин, комментируя ситуацию с "угоном" украинского самолёта в Афганистане, призвал не доверять любым высказываниям киевских чиновников, даже если они имеют какую-то фактическую почву. По мнению эксперта, в последние годы представителями властей Незалежной движет хайп.

    "Если раньше там ещё была старая школа, то сейчас мы видим, как украинская политика деградирует. Если Кравчук (первый президент Украины. — Прим. Лайфа) — выходец из компартии, то нынешний президент — это комик, который полуголым бегал по сцене раньше. Есть люди, которые приходят в органы, чтобы просто зарабатывать деньги или получить статус. Деградация продолжается… Если президент — комик, то в МИД работают трагикомики", — отметил Савин в беседе с Лайфом.

    Политолог подчеркнул, что вся ситуация с "угоном самолёта" показывает, что у МИД Украины нет чёткой согласованной позиции ни по афганскому вопросу, ни в целом по внешней политике.

    Талибы захватили несколько американских самолётов и ракет в Афганистане

    Талибы захватили несколько американских самолётов и ракет в Афганистане

    Напомним, ранее СМИ со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Евгения Енина сообщили, что группа неизвестных похитила украинский самолёт, который должен был эвакуировать граждан Украины из Афганистана. Однако позже представитель МИД Незалежной Олег Николенко опроверг эту информацию и заявил, что все самолёты, которые привлекал Киев для эвакуации граждан, вернулись.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова
    Кристина Шайдуллина
    Кристина Шайдуллина

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Экс-президент Украины Порошенко уснул во время парада в День независимости

      сегодня в 10:23

      Песков: США не снимут с себя ответственность за происходящее в Афганистане

      сегодня в 10:08

      Путин остаётся лидером "Единой России" и поддерживает её, заявил Песков

      сегодня в 10:10

      Очевидцы слышали крики о помощи: Лодку с пропавшими в Татарстане подростками могла зацепить баржа

      сегодня в 10:21

      Сразу 20 стран отказались участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в Токио

      сегодня в 10:13

      Новости партнеров

      Layer 1