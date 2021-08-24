Экстрасенс Дардо Кусто найден мёртвым в московском хостеле
По данному факту столичное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку.
Дардо Кусто. Фото © Instagram/dardokusto
Тело экстрасенса, участника многочисленных шоу Дардо Кусто найдено в хостеле на Перовской улице на востоке Москвы. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
По предварительной информации, 44-летний мужчина покончил с собой. Накануне он отпраздновал день рождения со своими родственниками, после этого вернулся в хостел, где проживал в последнее время. В какой-то момент из комнаты шамана стали доноситься громкие звуки, из-за чего соседи вызвали полицию. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти. По факту гибели мужчины СУ СКР по Москве начало доследственную проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что разыскиваемого вора в законе Отари Бойцова нашли мёртвым в Краснодаре. Что стало причиной его смерти, пока не известно. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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