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    Экстрасенс Дардо Кусто найден мёртвым в московском хостеле

    По данному факту столичное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку.

    24 августа, 09:51
    <p>Дардо Кусто. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CPdebUuADo0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dardokusto</a></p>

    Дардо Кусто. Фото © Instagram/dardokusto

    Тело экстрасенса, участника многочисленных шоу Дардо Кусто найдено в хостеле на Перовской улице на востоке Москвы. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

    По предварительной информации, 44-летний мужчина покончил с собой. Накануне он отпраздновал день рождения со своими родственниками, после этого вернулся в хостел, где проживал в последнее время. В какой-то момент из комнаты шамана стали доноситься громкие звуки, из-за чего соседи вызвали полицию. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти. По факту гибели мужчины СУ СКР по Москве начало доследственную проверку.

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    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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