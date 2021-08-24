В Кремле ответили на вопрос о возможности новых социальных выплат

Новые дополнительные выплаты другим категориям россиян, кроме пенсионеров и военных, пока не планируются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В воскресенье речь шла о пенсионерах. О других категориях речь не идёт. Но давайте не забывать о выплатах для большой категории граждан, которые только что прошли, — семьям с детьми", — отметил представитель Кремля.