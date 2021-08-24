В Кремле ответили на вопрос о возможности новых социальных выплат
При этом Дмитрий Песков напомнил, что сейчас происходит начисление единовременных пособий большой категории граждан — семьям с детьми.
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Новые дополнительные выплаты другим категориям россиян, кроме пенсионеров и военных, пока не планируются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В воскресенье речь шла о пенсионерах. О других категориях речь не идёт. Но давайте не забывать о выплатах для большой категории граждан, которые только что прошли, — семьям с детьми", — отметил представитель Кремля.
Новые меры поддержки: Что известно про единовременную выплату пенсионерам и военным, которую предложил Владимир Путин
Напомним, предложение по единоразовой выплате в размере десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. 24 августа президент подписал указы о выплатах пенсионерам.
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