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    В Кремле ответили на вопрос о возможности новых социальных выплат

    При этом Дмитрий Песков напомнил, что сейчас происходит начисление единовременных пособий большой категории граждан — семьям с детьми.

    24 августа, 09:57
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Новые дополнительные выплаты другим категориям россиян, кроме пенсионеров и военных, пока не планируются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "В воскресенье речь шла о пенсионерах. О других категориях речь не идёт. Но давайте не забывать о выплатах для большой категории граждан, которые только что прошли, — семьям с детьми", — отметил представитель Кремля.

    Новые меры поддержки: Что известно про единовременную выплату пенсионерам и военным, которую предложил Владимир Путин

    Новые меры поддержки: Что известно про единовременную выплату пенсионерам и военным, которую предложил Владимир Путин

    Напомним, предложение по единоразовой выплате в размере десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия". Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. 24 августа президент подписал указы о выплатах пенсионерам.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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