Избивших пациентку в Ярославле фельдшеров проверят на алкоголь

Фельдшеров психиатрической бригады, которые избили пациентку в лифте жилого дома в Ярославле, отправили на медицинское освидетельствование на наличие в организме алкоголя. Как сообщил Лайфу источник, этому поспособствовало заявление матери пострадавшей девушки о том, что медики якобы были пьяны.

Сама 30-летняя пострадавшая на учёте нигде ранее не состояла, поскольку никаких психических отклонений у неё диагностировано не было. На данный момент оперативники, как утверждает источник, проверяют правомерность насильной госпитализации девушки в больницу. Будет проведена экспертиза, которая покажет, была ли в тот момент пациентка опасна для себя и окружающих.

После инцидента в лифте у пострадавшей разбита губа, а также зафиксированы травмы на левом боку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.