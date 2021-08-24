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    Избивших пациентку в Ярославле фельдшеров проверят на алкоголь

    По нашим данным, оперативники также изучают правомерность насильной госпитализации девушки в больницу. В частности, будет проведена экспертиза, была ли в тот момент она опасна для себя и окружающих.

    24 августа, 09:57

    Скриншот © LIFE

    Фельдшеров психиатрической бригады, которые избили пациентку в лифте жилого дома в Ярославле, отправили на медицинское освидетельствование на наличие в организме алкоголя. Как сообщил Лайфу источник, этому поспособствовало заявление матери пострадавшей девушки о том, что медики якобы были пьяны.

    Сама 30-летняя пострадавшая на учёте нигде ранее не состояла, поскольку никаких психических отклонений у неё диагностировано не было. На данный момент оперативники, как утверждает источник, проверяют правомерность насильной госпитализации девушки в больницу. Будет проведена экспертиза, которая покажет, была ли в тот момент пациентка опасна для себя и окружающих.

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    После инцидента в лифте у пострадавшей разбита губа, а также зафиксированы травмы на левом боку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Напомним, видеоролик с избиением девушки появился в распоряжении Лайфа 23 августа. На кадрах видно, что двое мужчин крепкого телосложения заводят в лифт пациентку. У той явная истерика: она кричит и пытается вырваться. Как только двери закрываются, мужчины начинают бить её в живот и по голове. После того как все трое вышли из лифта, на полу остались следы крови.

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    Протащил за волосы по полу: Житель Томска до потери сознания избил свою возлюбленную

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова
    Леонид Хромов
    Леонид Хромов

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