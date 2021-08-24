Песков: США не снимут с себя ответственность за происходящее в Афганистане

Власти США не смогут переложить ответственность за кризис в Афганистане на кого-то другого, как бы они ни старались. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Wall Street Journal о том, что Владимир Путин на встрече с Джо Байденом в Женеве настойчиво призвал отказаться от военного присутствия в Афганистане, чем и вызвал уход американцев из страны.

"Здесь при всём желании невозможно переложить на кого-то другого ответственность, поэтому не думаю, что здесь может быть такая цель", — полагает представитель Кремля.

Песков напомнил, что тема Афганистана и вывода оттуда американских сил обсуждалась президентами России и США ещё до обострения обстановки в регионе.

"Тогда ещё, когда не случился этот афганский коллапс, тема Афганистана и на тот момент предстоящее окончание вывода сил из Афганистана обсуждались, но нюансы мы, как правило, не транслируем в публичной плоскости", — добавил пресс-секретарь российского лидера.