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    Песков: США не снимут с себя ответственность за происходящее в Афганистане

    В Кремле прокомментировали публикацию The Wall Street Journal о том, что Байден вывел контингент из страны по результатам переговоров с Путиным в Женеве.

    24 августа, 10:08

    Фото © Pexels

    Власти США не смогут переложить ответственность за кризис в Афганистане на кого-то другого, как бы они ни старались. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Wall Street Journal о том, что Владимир Путин на встрече с Джо Байденом в Женеве настойчиво призвал отказаться от военного присутствия в Афганистане, чем и вызвал уход американцев из страны.

    "Здесь при всём желании невозможно переложить на кого-то другого ответственность, поэтому не думаю, что здесь может быть такая цель", — полагает представитель Кремля.

    Песков напомнил, что тема Афганистана и вывода оттуда американских сил обсуждалась президентами России и США ещё до обострения обстановки в регионе.

    "Тогда ещё, когда не случился этот афганский коллапс, тема Афганистана и на тот момент предстоящее окончание вывода сил из Афганистана обсуждались, но нюансы мы, как правило, не транслируем в публичной плоскости", — добавил пресс-секретарь российского лидера.

    Байден заявил о недоверии к "Талибану"

    Байден заявил о недоверии к "Талибану"

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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