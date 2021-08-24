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    Песков: Семьи российских дипломатов были заранее эвакуированы из Афганистана

    Между Кабулом и Москвой есть определённые договорённости об обеспечении безопасности наших соотечественников, отметил представитель Кремля.

    24 августа, 10:08
    <p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

    Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что члены семей российских дипломатов были эвакуированы из Афганистана ещё до того, как боевики радикального движения "Талибан"* захватили Кабул.

    "Заранее были вывезены из Афганистана члены семей — женщины и дети, которые не являются сотрудниками [дипмиссии]", — сказал журналистам представитель Кремля.

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    По словам Пескова, между Кабулом и Москвой есть определённые договорённости об обеспечении безопасности наших соотечественников. Он добавил, что российское посольство в столице Афганистана на данный момент работает в обычном режиме.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

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    Правозащитница заявила, что талибы казнили молодую женщину за невкусную еду

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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