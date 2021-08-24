Песков: Семьи российских дипломатов были заранее эвакуированы из Афганистана
Между Кабулом и Москвой есть определённые договорённости об обеспечении безопасности наших соотечественников, отметил представитель Кремля.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что члены семей российских дипломатов были эвакуированы из Афганистана ещё до того, как боевики радикального движения "Талибан"* захватили Кабул.
"Заранее были вывезены из Афганистана члены семей — женщины и дети, которые не являются сотрудниками [дипмиссии]", — сказал журналистам представитель Кремля.
По словам Пескова, между Кабулом и Москвой есть определённые договорённости об обеспечении безопасности наших соотечественников. Он добавил, что российское посольство в столице Афганистана на данный момент работает в обычном режиме.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0