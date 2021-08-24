Песков: Семьи российских дипломатов были заранее эвакуированы из Афганистана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что члены семей российских дипломатов были эвакуированы из Афганистана ещё до того, как боевики радикального движения "Талибан"* захватили Кабул.

"Заранее были вывезены из Афганистана члены семей — женщины и дети, которые не являются сотрудниками [дипмиссии]", — сказал журналистам представитель Кремля.

По словам Пескова, между Кабулом и Москвой есть определённые договорённости об обеспечении безопасности наших соотечественников. Он добавил, что российское посольство в столице Афганистана на данный момент работает в обычном режиме.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.