Лодку пропавших 21 августа в Татарстане влюблённых подростков могла зацепить баржа. Об этом Лайфу рассказал источник.

Между тем поиски ребят, которые продолжаются уже третьи сутки, до сих пор не увенчались успехом. На берегу остался только кроссовок — предположительно, принадлежавший 16-летней Виктории.

Соседняя компания, находившаяся в роковой вечер на берегу, около двух часов ночи слышала крики "Кирилл, помоги!" и звуки приближающейся баржи. Как утверждает источник, по одной из версий следователей, грузовое судно могло зацепить лодку подростков и дотащить её аж до Удмуртии. Известно, что баржа находится там, сейчас оперативники направились осматривать её.

В ту ночь часть подростков пила пиво, но сильно пьяных не было. В какой-то момент, по словам источника, несколько ребят захотели домой, и 17-летний Кирилл отвёз их на лодке до причала. После этого он забрал Вику, и они поплыли куда-то вдвоём. Утром оставшихся детей увёз один из родителей школьников.