Премьер Индии поблагодарил Путина за поставку российских вакцин от ковида

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, а также по вопросам дальнейшего развития российско-индийских отношений. Кроме того, Моди поблагодарил Путина за поставки вакцин от коронавируса.

"Нарендра Моди выразил признательность Владимиру Путину за оказываемое содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставку и производство в Индии российских вакцин, а также передачу необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования", — говорится в сообщении Кремля.