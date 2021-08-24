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    Премьер Индии поблагодарил Путина за поставку российских вакцин от ковида

    В апреле и мае Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В этой ситуации Россия начала поставлять в данную страну "Спутник V", а позже там было запущено производство препарата.

    24 августа, 10:31

    Фото © ТАСС / АР / Pavel Golovkin

    Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, а также по вопросам дальнейшего развития российско-индийских отношений. Кроме того, Моди поблагодарил Путина за поставки вакцин от коронавируса.

    "Нарендра Моди выразил признательность Владимиру Путину за оказываемое содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставку и производство в Индии российских вакцин, а также передачу необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования", — говорится в сообщении Кремля.

    Относительно ситуации в Афганистане лидеры отметили важность скоординированных усилий по установлению мира и стабильности в этой стране, обеспечению безопасности в регионе в целом.

    Центр Гамалеи сделал заготовки для модификации вакцины "Спутник V"

    Центр Гамалеи сделал заготовки для модификации вакцины "Спутник V"

    Напомним, в апреле и мае 2021 года Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В больницах не хватало кислорода, из-за чего люди гибли в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждали отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. В этой ситуации Россия с 1 мая начала поставки в Индию вакцины "Спутник V", а 24 мая в этой стране было запущено производство препарата.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова

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