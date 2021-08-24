Премьер Индии поблагодарил Путина за поставку российских вакцин от ковида
В апреле и мае Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В этой ситуации Россия начала поставлять в данную страну "Спутник V", а позже там было запущено производство препарата.
Фото © ТАСС / АР / Pavel Golovkin
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, а также по вопросам дальнейшего развития российско-индийских отношений. Кроме того, Моди поблагодарил Путина за поставки вакцин от коронавируса.
"Нарендра Моди выразил признательность Владимиру Путину за оказываемое содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставку и производство в Индии российских вакцин, а также передачу необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования", — говорится в сообщении Кремля.
Относительно ситуации в Афганистане лидеры отметили важность скоординированных усилий по установлению мира и стабильности в этой стране, обеспечению безопасности в регионе в целом.
Напомним, в апреле и мае 2021 года Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В больницах не хватало кислорода, из-за чего люди гибли в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждали отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. В этой ситуации Россия с 1 мая начала поставки в Индию вакцины "Спутник V", а 24 мая в этой стране было запущено производство препарата.
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