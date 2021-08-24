"Угнанный" в Кабуле украинский самолёт "выкупили" состоятельные афганцы
Зажиточные граждане якобы направились в Иран, заплатив экипажу "золотом и драгоценными камнями". И такая эвакуация, по словам инсайдеров украинских журналистов, стала уже обычной практикой.
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Прибывший в Кабул самолёт, который должен был эвакуировать граждан Украины, "выкупили" состоятельные беженцы из Афганистана. Об этом пишет "Страна.ua", ссылаясь на свои источники.
По данным украинского издания, на борт "угнанного" самолёта поднялись "богатые шииты-хазарейцы", которых преследуют представители радикального движения "Талибан"*. Зажиточные афганцы якобы выкупили воздушное судно и направились в Иран, заплатив экипажу "золотом и драгоценными камнями".
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Издание утверждает, что такая такса у афганских беженцев, которых эвакуируют лайнеры Незалежной, является уже обычной практикой. Причём все деньги уходят в карман непосредственно членов экипажа.
Ранее СМИ со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Евгения Енина сообщили, что группа неизвестных похитила украинский самолёт, который должен был эвакуировать граждан Украины из Афганистана. Однако позже представитель МИД Незалежной Олег Николенко опроверг эту информацию и заявил, что все самолёты, которые привлекал Киев для эвакуации граждан, вернулись.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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