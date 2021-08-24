"Угнанный" в Кабуле украинский самолёт "выкупили" состоятельные афганцы

Прибывший в Кабул самолёт, который должен был эвакуировать граждан Украины, "выкупили" состоятельные беженцы из Афганистана. Об этом пишет "Страна.ua", ссылаясь на свои источники.

По данным украинского издания, на борт "угнанного" самолёта поднялись "богатые шииты-хазарейцы", которых преследуют представители радикального движения "Талибан"*. Зажиточные афганцы якобы выкупили воздушное судно и направились в Иран, заплатив экипажу "золотом и драгоценными камнями".

Издание утверждает, что такая такса у афганских беженцев, которых эвакуируют лайнеры Незалежной, является уже обычной практикой. Причём все деньги уходят в карман непосредственно членов экипажа.

Ранее СМИ со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Евгения Енина сообщили, что группа неизвестных похитила украинский самолёт, который должен был эвакуировать граждан Украины из Афганистана. Однако позже представитель МИД Незалежной Олег Николенко опроверг эту информацию и заявил, что все самолёты, которые привлекал Киев для эвакуации граждан, вернулись.



Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.