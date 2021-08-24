"Превратили в колонию": Экс-депутат Рады подвёл печальные итоги 30-летия независимости Украины
По его словам, во время парада в Киеве зрители могли увидеть технику, разработанную в Советском Союзе, потому что развитие машиностроения в Незалежной остановилось.
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Украинцам в День независимости страны праздновать нечего, ведь, по сути, за последние годы Незалежная превратилась в колонию Запада. Такое мнение высказал украинский политик Владимир Олейник.
"Вот сегодня проходит парад. Будут показывать бронетанковую технику Советского Союза, но будут утверждать, что танк "Оплот" — это украинский танк. Нет. Это глубоко модернизированный танк Т-80. И в небе будут лететь самолёты, разработанные во времена Советского Союза. Если бы Украина не отказывалась от своего прошлого, то в этом была бы логика. Но этого же не происходит. Потому что Запад дал команду: никакого развития машиностроения, всё, что надо, вы у нас купите. Превратили Украину, по сути, в колонию", — сказал он в эфире радио Sputnik.
Олейник заметил: если 24 августа празднуется независимость власти от народа, тогда праздник логичен, однако если говорить о государственной независимости, то это печальная история. На сегодняшний день в стране происходит декоммунизация того, что было создано. А около 70% населения Незалежной заявляют о нищете, хотя ещё семь лет назад многие граждане говорили о достатке.
Ранее на Украине предрекли распад страны после "нерадостных" итогов 30 лет независимости. Де-факто украинское государство сейчас связывает лишь полиция, денежная единица, вооружённые силы, а экономическая связанность государства ослабевает, отметил политолог Андрей Золотарёв.
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