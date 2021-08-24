"Вот сегодня проходит парад. Будут показывать бронетанковую технику Советского Союза, но будут утверждать, что танк "Оплот" — это украинский танк. Нет. Это глубоко модернизированный танк Т-80. И в небе будут лететь самолёты, разработанные во времена Советского Союза. Если бы Украина не отказывалась от своего прошлого, то в этом была бы логика. Но этого же не происходит. Потому что Запад дал команду: никакого развития машиностроения, всё, что надо, вы у нас купите. Превратили Украину, по сути, в колонию", — сказал он в эфире радио Sputnik.