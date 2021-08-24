СМИ: "Спартак" подпишет контракт с футболистом "Балтики"

Футболист калининградской "Балтики" Артём Макарчук продолжит карьеру в московском "Спартаке". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

25-летний игрок выступает на позиции левого защитника. Рыночная стоимость Макарчука оценивается в 350 тысяч евро.

В нынешнем сезоне футболист провёл шесть игр в первенстве ФНЛ, не отметившись результативными действиями. В ходе карьеры он также выступал за воронежский "Факел" и владивостокский "Луч".