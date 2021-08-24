СМИ: "Спартак" подпишет контракт с футболистом "Балтики"
Рыночная стоимость 25-летнего игрока, выступающего на позиции левого защитника, оценивается в 350 тысяч евро.
Фото © ФК "Балтика"
Футболист калининградской "Балтики" Артём Макарчук продолжит карьеру в московском "Спартаке". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
25-летний игрок выступает на позиции левого защитника. Рыночная стоимость Макарчука оценивается в 350 тысяч евро.
В нынешнем сезоне футболист провёл шесть игр в первенстве ФНЛ, не отметившись результативными действиями. В ходе карьеры он также выступал за воронежский "Факел" и владивостокский "Луч".
Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" согласовал контракт с защитником бельгийского клуба "Сент-Трюйден" Максимилиано Кауфризом. В ближайшую пятницу он прилетит в Москву для подписания контракта на четыре года.
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