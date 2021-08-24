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Регион
Опубликовано 24 августа 2021, 10:45

"Лишь вопрос статуса": Самый дорогой футболист мира Мбаппе заявил, что считает себя звездой

Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press

Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press

Впрочем, он заметил, что это не делает его лучше остальных.

Нападающий ПСЖ и самый дорогой футболист мира Киллиан Мбаппе в интервью Esquire заявил, что считает себя звездой.

"Считаю ли я себя звездой? Да, считаю. Если лицо человека можно увидеть по всему миру, то это так. Быть звездой — это лишь вопрос статуса, однако это не означает, что я лучше других людей", — подчеркнул Мбаппе.

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По его мнению, на таком уровне в футболе никто не будет тебе делать каких-либо скидок, потому любовь к самому себе не является прихотью звёзд. Мбаппе также заметил, что футболистам необязательно дружить между собой.

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Шамиль Гаджиев
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