"Лишь вопрос статуса": Самый дорогой футболист мира Мбаппе заявил, что считает себя звездой

Впрочем, он заметил, что это не делает его лучше остальных.

Нападающий ПСЖ и самый дорогой футболист мира Киллиан Мбаппе в интервью Esquire заявил, что считает себя звездой.

"Считаю ли я себя звездой? Да, считаю. Если лицо человека можно увидеть по всему миру, то это так. Быть звездой — это лишь вопрос статуса, однако это не означает, что я лучше других людей", — подчеркнул Мбаппе.