Минтруд назвал регионы РФ с наибольшим уровнем бедности

Уровень бедности в среднем по России составляет 12,1%, по итогам 2020 года зарегистрировано 17,8 миллиона граждан с доходами ниже прожиточного минимума. При этом наибольший уровень бедности фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Такие данные Минтруда представил замдиректора Департамента информационных технологий Андрей Лебедев на пленарной сессии форума "Сообщество".

Так, по информации ведомства, в Туве этот уровень составляет 34,1%, в Ингушетии — 30% и в Кабардино-Балкарии — 24,2%. Также выше 23% фиксировали в Республике Алтай.

А вот наименьший уровень бедности (от 5 до 10%) — в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Курской, Белгородской, Воронежской, Свердловской, Ярославской, Магаданской и Сахалинской областях, Татарстане, ЯНАО, ХМАО, на Чукотке.