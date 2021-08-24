AliExpress назвала самые популярные канцтовары перед 1 сентября

За стартовый набор из популярных школьных канцтоваров россияне готовы заплатить 1,7 тысячи рублей, сказано в релизе AliExpress Россия, который есть в распоряжении Лайфа. Эксперты торговой площадки рассказали, как изменился спрос на товары для школы перед 1 сентября. Они составили список самых распространённых канцтоваров и товаров для учеников за август.

Выяснилось, что покупатели стали приобретать ручки в августе в 1,6 раза чаще, отдавая предпочтение перьевым и шариковым — они обогнали по спросу гелевые. Чаще всего потребители выбирают комплекты из перьевой ручки, сменных картриджей и ластика. За набор из ручки и 10 картриджей россияне отдают от 100 до 300 рублей.

Спрос на карандаши вырос в августе в полтора раза. Наиболее популярны наборы на 48 акварельных карандашей и механические карандаши с ластиками. Пользователи готовы отдать за них от 70 рублей за штуку до 800 рублей за популярный набор из 48 штук.

Вслед за карандашами в 1,8 раза вырос спрос на механические и простые ластики. В среднем набор из шести штук стоит от 60 до 100 рублей. Механический ластик обойдётся дороже — от 100 до 200 рублей.

Ручки, карандаши и ластики нужно где-то хранить, тут и приходит черёд пеналов. Спрос на этот вид товара увеличился в два раза. В данной категории популярны пеналы с матовой ламинацией и одним отделением на молнии и даже пеналы с замком и кодовым словом. Пользователи готовы потратить на них от 150 до 800 рублей.

Текстовыделители в августе стали заказывать в 2,4 раза чаще. Пользователи чаще всего покупают модели с толщиной линии 1–3 мм и скошенным наконечником. Набор из шести маркеров разных цветов в среднем стоит 100 рублей.

В 3,1 раза вырос спрос на тренажёры для постановки письма. Чаще всего покупатели выбирают силиконовые насадки на ручки, которые помогают выработать правильную постановку пальцев. Популярный набор из трёх насадок-тренажёров обойдётся родителям школьников в 180 рублей.

Тетради перед началом учёбы стали покупать в два раза чаще. Для школы россияне выбирают толстые тетради на 48 страниц с забавными принтами. Набор из десяти таких тетрадей обойдётся в сумму от 200 до 400 рублей, а привычные всем поколениям зелёные тетрадки классического дизайна с крупной клеткой и красными полями стоят до 200 рублей за упаковку.

В итоге за минимальный набор из популярных школьных канцтоваров россияне готовы отдать 1,7 тысячи рублей. Вот что в него входит: пенал 190 х 60 мм с одним отделением (160 рублей), набор из 20 школьных тетрадей на 12 страниц (400 рублей), комплект текстовыделителей (100 рублей), набор из 48 акварельных карандашей (800 рублей), комплект из перьевой ручки и 10 картриджей (200 рублей), набор из шести ластиков (60 рублей).