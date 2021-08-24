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    Центральный аппарат СК изучит дело о пропаже восьми детей в Тюмени после убийства 9-летней девочки

    Тела некоторых из пропавших несовершеннолетних ранее были найдены с признаками насильственной смерти. По всем инцидентам глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал подготовить тщательные доклады.

    24 августа, 10:52
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Следственный комитет России выясняет обстоятельства пропажи с 1997 года восьми детей в Тюмени, где недавно было обнаружено тело пропавшей в июне девятилетней девочки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

    "Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области в разное время. Уголовное дело (статья 105 УК РФ) находится в производстве Главного СУ СК РФ", — отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Дядя убитой в Тюмени девочки потерял сознание у стихийного мемориала и умер

    Дядя убитой в Тюмени девочки потерял сознание у стихийного мемориала и умер

    В СК уточнили, что речь идёт о девяти случаях пропажи несовершеннолетних начиная с 1997 года, включая последний, произошедший этим летом. Тела некоторых из детей ранее были найдены с признаками насильственной смерти. По всем вышеперечисленным инцидентам Бастрыкин потребовал подготовить тщательные доклады.

    Как уже писал Лайф, последним в череде жутких случаев с пропажей детей стало исчезновение девятилетней Насти, тело которой нашли 19 августа. Напомним, 30 июня малышка ушла из дома, её местонахождение было неизвестно больше полутора месяцев. В поисках ребёнка участвовали правоохранители, волонтёры и местные жители.

    Лайф публикует кадры с места обнаружения тела пропавшей в июне 9-летней тюменки

    Лайф публикует кадры с места обнаружения тела пропавшей в июне 9-летней тюменки

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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