Центральный аппарат СК изучит дело о пропаже восьми детей в Тюмени после убийства 9-летней девочки
Тела некоторых из пропавших несовершеннолетних ранее были найдены с признаками насильственной смерти. По всем инцидентам глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал подготовить тщательные доклады.
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Следственный комитет России выясняет обстоятельства пропажи с 1997 года восьми детей в Тюмени, где недавно было обнаружено тело пропавшей в июне девятилетней девочки. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области в разное время. Уголовное дело (статья 105 УК РФ) находится в производстве Главного СУ СК РФ", — отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В СК уточнили, что речь идёт о девяти случаях пропажи несовершеннолетних начиная с 1997 года, включая последний, произошедший этим летом. Тела некоторых из детей ранее были найдены с признаками насильственной смерти. По всем вышеперечисленным инцидентам Бастрыкин потребовал подготовить тщательные доклады.
Как уже писал Лайф, последним в череде жутких случаев с пропажей детей стало исчезновение девятилетней Насти, тело которой нашли 19 августа. Напомним, 30 июня малышка ушла из дома, её местонахождение было неизвестно больше полутора месяцев. В поисках ребёнка участвовали правоохранители, волонтёры и местные жители.
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