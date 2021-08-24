Центральный аппарат СК изучит дело о пропаже восьми детей в Тюмени после убийства 9-летней девочки

Следственный комитет России выясняет обстоятельства пропажи с 1997 года восьми детей в Тюмени, где недавно было обнаружено тело пропавшей в июне девятилетней девочки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области в разное время. Уголовное дело (статья 105 УК РФ) находится в производстве Главного СУ СК РФ", — отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В СК уточнили, что речь идёт о девяти случаях пропажи несовершеннолетних начиная с 1997 года, включая последний, произошедший этим летом. Тела некоторых из детей ранее были найдены с признаками насильственной смерти. По всем вышеперечисленным инцидентам Бастрыкин потребовал подготовить тщательные доклады.