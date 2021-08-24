ЦБ решил ограничить время сбоев в работе банковских приложений

Центробанк России предложил ограничить время, в течение которого приложения кредитных организаций и другие электронные сервисы банков могут быть недоступны. Об этом сообщается в проекте положения, которое опубликовано на сайте регулятора. Отмечается, что вступить в силу документ может 1 октября 2022 года. На данный же момент он находится на стадии публичного обсуждения.

В соответствии с документом "Об обязательных для кредитных организаций требованиях к операционной надёжности при осуществлении банковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг", не более двух часов вне доступа могут быть процессы, связанные со вкладами, переводами, открытием и ведением банковских счетов, операциями на финансовом рынке, кассовыми операциями и онлайн-сервисами дистанционного обслуживания, а также с идентификацией по биометрическим данным. В общей сложности регулятор назвал более десяти таких процессов, временной промежуток недоступности которых предлагается ограничить. Кроме того, не более получаса Центробанк планирует дать крупным банкам с активами более 500 миллиардов рублей на восстановление процессов, обеспечивающих размещение и обновление биометрических и персональных данных в Единой биометрической системе.

Банки обязаны будут сообщать в ЦБ о сбоях и принятых мерах, а также информацию о планируемых мероприятиях, в том числе о выпуске пресс-релизов, проведении пресс-конференций и размещении сведений о сбоях на официальных сайтах.

Также банки должны будут не реже одного раза в год "проводить анализ необходимости пересмотра значений целевых показателей операционной надёжности с учетом требований к системе контрольных показателей уровня операционного риска". Помимо того, отмечается, что крупные банки, которые имеют активы более 500 миллиардов рублей, должны будут противодействовать целевым компьютерным атакам, моделировать их сценарии, проводить плановые тренировки и оперативно взаимодействовать с Банком России.