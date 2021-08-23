Осенний капкан: От каких инвестиций лучше отказаться в сентябре и куда вложить сбережения С 1 сентября начнётся череда событий, которые могут кардинально изменить вектор движения рынков и отразиться на курсе валют. Куда сейчас рискованно вкладывать сбережения и где лучше хранить деньги? 22 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Почему этот сентябрь станет особым месяцем для инвесторов

1 сентября состоится заседание ОПЕК+. Возможно, страны картеля скорректируют ранее одобренный план по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки с учётом ухудшения эпидемиологической ситуации в мире. По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольги Беленькой, решение ОПЕК+ важно с точки зрения стабилизации спроса и предложения на рынке нефти, где цена сейчас закрепилась ниже 70 долларов за баррель.

10 сентября пройдёт заседание Банка России. Данные о замедлении инфляции в июле и небольшой дефляции на 16 августа на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию дают возможность ЦБ замедлить серию повышений ключевой ставки. С начала года она выросла с 4,25% до 6,5%. В то же время в годовом выражении инфляция находится всё ещё вблизи 6,5%, что значительно превышает цель ЦБ, а непродовольственная инфляция пока не затухает.

Затем 21–22 сентября состоится заседание ФРС. Рынок ждёт, что основной темой будет дискуссия о сроках сокращения покупки активов. Вполне возможно, поясняет Ольга Беленькая, что уже на этом заседании будет официально объявлено о начале её сокращения, а сам этот процесс начнётся в период с октября по декабрь.

В целом, по мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, осень этого года будет очень насыщенной на события, которые определят как политический климат на несколько лет вперёд, так и экономический, в том числе и общемировой.

Соответственно, к подбору инструменов для инвестиций до конца этого года стоит подходить с особой аккуратностью. Нужно в первую очередь определить, какие сейчас есть риски, а также какие риски могут влиять на тот или иной актив в ближайшие месяцы. В конце августа и начале осени Алексей Кричевский вообще не рекомендует проводить какие-то серьёзные операции с активами.

Ближайший месяц может пройти под знаком коррекции мировых рынков рискового капитала. Окажут влияние на волатильность биржевых площадок два фактора и ряд обстоятельств. Об этом рассказал эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

— Под факторами понимаем вопросы монетарного стимулирования американской экономики и госрегулирования отраслей китайской промышленности. Обстоятельствами служат динамика распространения пандемии, конъюнктура товарных рынков и тренды валютных курсов. Подавляющее большинство экспертов рынка ожидает объявление плана сворачивания количественных программ Штатов (QE) на заседании ФРС 22 сентября. Этот фактор будет преобладать в оценке инвестиционных перспектив всё ещё перегретых на данный момент рынков бумаг и товаров, — сказал Михаил Зельцер.

Он отметил такие закономерности: если стимулы уменьшаются, то растут ставки и переоценивается в меньшую сторону стоимость корпораций. При этом растёт доллар, оказывая негативное влияние на товарные активы и валюты развивающихся экономик, в том числе и рубль.

— Давление из Китая идёт на фоне ужесточения регуляторной функции государства в отношении целого ряда отраслей. Под пристальный контроль попадает сектор высоких технологий, транспорта и логистики, образования и финансовых услуг. Данный факт не может радовать инвесторов, поскольку предполагает некоторые ограничения на коммерческую деятельность и способы привлечения капитала корпорациями. Если добавить сюда замедление экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, то получим достаточно мрачную инвестиционную картину. Негативные настроения из Азии закономерно перекидываются и на крупнейшие фондовые площадки европейского континента, — добавил Михаил Зельцер.

В какие активы лучше вкладывать сбережения

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По словам Алексея Кричевского, доллар вновь начинает набирать силу как защитный актив, обесценивая золото, инвесторы массово обналичивают сбережения или покупают акции защитных компаний — производителей потребительских товаров, ЖКХ, электроэнергетических. Серьёзное влияние на рынки оказывает дельта-штамм коронавируса, что отражается на нефтяных котировках и отчасти влияет на топливные компании. При этом торговые платформы и дистанционные сервисы не показывают резкого роста, как было в прошлом году.

Из наиболее интересных вариантов, особенно на долгосрочный период, Алексей Кричевский рекомендует рассмотреть бумаги компаний потребительского сектора, производителей лекарств, торговых сетей, которые платят приличные дивиденды.

Экономист считает, что доллар определённо продолжит укрепляться дальше относительно евро и других топовых мировых валют. Курс может дойти до 1,15 доллара за евро, что будет лучшим результатом более чем за год.

— Также стоит рассмотреть инфраструктурные, производственные и строительные компании США, которые будут являться бенефициарами проекта Байдена на несколько триллионов долларов по обновлению инфраструктуры страны. Эти компании легко могут вырасти на 30–40% на горизонте года. Но в любом случае оптимальным вариантом было бы дождаться конца сентября и уже после всех изменений смотреть, что принесёт прибыль, а главное — не принесёт убытков. Поэтому пока что стоит просто хранить диверсифицированную финансовую подушку и присматриваться к тому, что происходит в мире, — считает Алексей Кричевский.

Если говорить о недвижимости, то новостройки постепенно начинают проседать в цене после пересмотра программы льготной ипотеки. Как инвестиция что под перепродажу, что под аренду сейчас это не самый интересный актив.

По мнению Алексея Кричевского, для пассивного долгосрочного дохода отлично подойдёт коммерческая недвижимость в тех же новостройках. Она способна приносить от 8–9% годовых при покупке в уже сданном доме и до 20–25% при покупке на ранних стадиях строительства и последующей сдаче в аренду. При этом нет нужды тратиться на ремонт — арендатор делает его под себя.

— На этапах спада рынка относительную устойчивость исторически демонстрировали бумаги сектора потребительских товаров первой необходимости, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Неплохо проявили себя на прежних коррекциях рынка бумаги производителей удобрений. Относительную устойчивость демонстрируют и компании-золотодобытчики. Но здесь следует подчеркнуть слово относительную. Поскольку на фоне ожиданий секвестра QE жёлтый металл теряет былую привлекательность, так как поднимаются реальные ставки, — говорит Михаил Зельцер.

Также низкой волатильностью, по словам аналитика, обладают бумаги телекоммуникационных компаний. Да и потребительский сектор, как правило, достойно проходит период рыночной турбулентности. Если говорить про безрисковые стратегии, то хороший инструмент ОФЗ с переменным купоном. Он подходит тем, кто консервативно настроен к рыночным рискам.

Старший аналитик УК "Альфа-капитал" Максим Бирюков считает, что пока фискальная и монетарная политика центробанков крупнейших стран остаётся мягчайшей в истории, лучшими инвестициями будут акции. Учитывая низкие ставки и отличные результаты за второй квартал, у акций американских компаний ещё остаётся значительный потенциал для роста.

По мнению аналитика, по-прежнему перспективными смотрятся акции растущих гигантов американского техсектора. Результаты этих компаний стабильно опережают прогнозы. При этом их доля в индексах продолжает расти, обеспечивая держателям акций повышенную доходность.

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— Если не брать в расчёт геополитические риски, то акции российских "голубых фишек" являются одними из наиболее интересных. Рекордная ожидаемая дивидендная доходность и растущий интерес со стороны нерезидентов могут обеспечить им отличные результаты в этом году. Не исключаем, что покупатели придут и на рынок рублёвых облигаций, где доходность уже начинает выглядеть достаточно интересно на фоне ужесточения политики со стороны ЦБ, — добавил Михаил Бирюков.

По словам аналитика ФГ "ФИНАМ" Алексея Ковалёва, набирающий ход процесс ужесточения денежно-кредитной политики в России повышает интерес к инвестиционным инструментам со встроенной страховкой от роста процентных ставок.

Прежде всего речь идёт о так называемых облигациях с переменной (или, по-другому говоря, "плавающей") ставкой купона — так называемых флоатерах (от английского float — плавать). Купон у таких облигаций пересчитывается в зависимости от динамики процентных ставок в экономике. В качестве индикатора, на основе которого пересчитывается купон, выступает ставка денежного рынка RUONIA (Ruble Overnight Index Average). Она отражает стоимость необеспеченного рублёвого заимствования банков с минимальным кредитным риском.

Как поясняет Алексей Ковалёв, динамика RUONIA привязана к ключевой ставке ЦБ РФ. Корреляция между этими двумя индикаторами составляет почти 100%.

— Сейчас имеет смысл зафиксировать прибыль по сильно выросшим бумагам и отдать предпочтение высоко дивидендным бумагам. Даже если котировки не вырастут, то инвесторы хотя бы получат дивиденды. Мы продолжаем смотреть с осторожным оптимизмом на акции, связанные с туризмом. Эти бумаги были в числе самых пострадавших, и многие ещё не восстановили свои позиции. После широкого применения вакцины, которое в большей степени характерно в странах с собственными разработками, дела у этих компаний начали улучшаться, — рассказала руководитель отдела анализа акций ФГ "ФИНАМ" Наталья Малых.

Куда сейчас не рекомендуют вкладывать сбережения

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По словам Михаила Зельцера, в период спада рынков первыми начинают терять позиции акции компаний финансового, энергетического и высокотехнологичного секторов. Они характеризуются повышенной волатильностью. Соответственно, ситуации распродаж на рынке в первую очередь попадают "под раздачу".

— Заметно возросли риски для нефтяного сектора. Распространение дельта-штамма коронавируса угрожает росту спроса на ресурсы, в то время как снятие ограничений на добычу увеличивает предложение. Это может оказывать давление на цены и акции нефтегазовых компаний, — отметил Максим Бирюков.

Алексей Кричевский рекомендует всё-таки дождаться конца сентября. По его мнению, делать какие-то серьёзные вложения или перемещать активы на рынках лучше уже после того, как пройдут выборы в России и Германии, а также заседание ФРС США, а заодно устаканится ситуация вокруг Афганистана. Дело в том, что к концу сентября мировые фондовые индексы легко могут просесть на 5–7%.

— Ждать резких колебаний курса рубля в начале осени не стоит. Он закрепился в определённом диапазоне 73–74 рубля. Скорее всего, в сентябре этот коридор расширится до 73–75 рублей. Сейчас ситуация стабилизировалась как никогда за последние полтора года. Санкционная риторика со стороны Запада поутихла, цены на нефть и газ стабилизировались. Я думаю, что осенью-зимой рубль будет слабее, чем сейчас. К новому году я бы ждал курса 75–76 рублей за доллар. Но ожидать резких перемен не стоит. Тем, кто планирует делать долларовые накопления, я бы рекомендовал пополнить запасы сейчас. Но, если лишних денег нет, бежать и скупать доллары не имеет смысла. Вы только потеряете на конвертации, если в ближайшее время вам понадобятся рубли, — говорит руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Авторы Нина Важдаева