Фермер на Кубани вырастил царь-тыкву весом более 400 кг
Растение уже раскинулось на 150 квадратных метрах и набирает около десяти килограммов ежедневно.
Фото © Instagram / arbuzy_velichko
Фермер на Кубани вырастил огромную тыкву весом более 400 кг. Видео © Instagram / novopokr_info
Огромных размеров тыкву вырастил на своём участке кубанский фермер Максим Величко. Вес плода уже составляет более 400 килограммов и продолжает расти, сообщает ИА KrasnodarMedia.
"Семена мы привезли из Подмосковья, купили у человека, который занимается выращиванием и достаёт семена у коллег из-за границы", — сказал Величко.
Уход такому овощу требуется особенный. Для него организовано два парника, закуплены удобрения, также для обдува установлен вентилятор. Растение чувствует себя комфортно и уже раскинуло плети на площади в 150 квадратных метров. Кроме того, благодаря уходу практически ежедневно оно прибавляет в весе почти по десять килограммов. Работа над выращиванием тыквы занимает много времени, однако у фермера есть цель — выиграть конкурс среди аграриев региона, а может быть — и России. Чемпион Андрей Гусев из Рязани в 2019 году вырастил рекордную тыкву весом более 645 килограммов.
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