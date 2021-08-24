Фермер на Кубани вырастил царь-тыкву весом более 400 кг

Уход такому овощу требуется особенный. Для него организовано два парника, закуплены удобрения, также для обдува установлен вентилятор. Растение чувствует себя комфортно и уже раскинуло плети на площади в 150 квадратных метров. Кроме того, благодаря уходу практически ежедневно оно прибавляет в весе почти по десять килограммов. Работа над выращиванием тыквы занимает много времени, однако у фермера есть цель — выиграть конкурс среди аграриев региона, а может быть — и России. Чемпион Андрей Гусев из Рязани в 2019 году вырастил рекордную тыкву весом более 645 килограммов.