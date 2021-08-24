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    Хинштейн оценил идею уголовного наказания за подмену номеров

    По словам депутата Госдумы, не менее важно создать для мошенников техническое препятствие, которое не позволит им похищать деньги с банковских карт россиян.

    24 августа, 10:53

    Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

    Глава Комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн поддерживает идею Общероссийского народного фронта (ОНФ) о введении уголовной ответственности за подмену телефонных номеров. Эту схему очень полюбили мошенники, использующие её для хищения денег с банковских карт. Как отметил Хинштейн в комментарии "Газете.ru", для законодателей важно наряду с ужесточением наказания для мошенников создать ещё и техническую невозможность для незаконных действий.

    "Любое введение уголовной ответственности — это процесс, который требует в обязательном порядке вовлечения не только депутатов, но и правительства, Верховного суда, юридического сообщества. Поэтому это вопрос, который предстоит решать ещё при обсуждении с коллегами. Но, на наш взгляд, первоочередная задача — это создать техническую невозможность использования подменных номеров", рассуждает он.

    Хинштейн напомнил, что ранее вступил в силу закон, запрещающий пропуск вызовов под российской нумерацией из-за рубежа, то есть когда звонок поступает из-за границы, а для пользователя отображается под видом местного вызова. А вот ужесточить ответственность для операторов связи за пропуск подобных номеров предстоит Госдуме уже нового созыва.

    ОНФ предложил ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

    ОНФ предложил ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

    Ранее россиянам назвали запретные фразы при разговоре с мошенниками. В частности, не нужно произносить слова "да", "нет", также не следует называть любые цифры.


    Лайф также сообщал, что мошенники начали красть деньги со счетов россиян с помощью "бесплатной пиццы". Жертва не обращает внимания на адресную строку сайта и сама оставляет данные для входа в личный кабинет банка.

    Авторы
    Алексей Берковиц
    Алексей Берковиц

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