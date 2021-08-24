Хинштейн оценил идею уголовного наказания за подмену номеров

Глава Комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн поддерживает идею Общероссийского народного фронта (ОНФ) о введении уголовной ответственности за подмену телефонных номеров. Эту схему очень полюбили мошенники, использующие её для хищения денег с банковских карт. Как отметил Хинштейн в комментарии "Газете.ru", для законодателей важно наряду с ужесточением наказания для мошенников создать ещё и техническую невозможность для незаконных действий.

"Любое введение уголовной ответственности — это процесс, который требует в обязательном порядке вовлечения не только депутатов, но и правительства, Верховного суда, юридического сообщества. Поэтому это вопрос, который предстоит решать ещё при обсуждении с коллегами. Но, на наш взгляд, первоочередная задача — это создать техническую невозможность использования подменных номеров", — рассуждает он.

Хинштейн напомнил, что ранее вступил в силу закон, запрещающий пропуск вызовов под российской нумерацией из-за рубежа, то есть когда звонок поступает из-за границы, а для пользователя отображается под видом местного вызова. А вот ужесточить ответственность для операторов связи за пропуск подобных номеров предстоит Госдуме уже нового созыва.

Ранее россиянам назвали запретные фразы при разговоре с мошенниками. В частности, не нужно произносить слова "да", "нет", также не следует называть любые цифры.

