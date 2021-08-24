Путин указал на возможность решения жилищного вопроса в России
Президент отметил, что есть много задач, требующих внимания. Жилищная сфера — важнейшая составляющая для любого человека, добавил глава государства.
Фото © ТАСС / Григорий Сысоев / POOL
Впервые за всю свою историю у России есть возможность решить жилищный вопрос граждан. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Дом.рф" Виталием Мутко.
"Жильё, сама жилищная сфера является важнейшей составляющей для любого человека, для любой семьи, для наших граждан в целом. У нас здесь очень много задач ещё нерешённых, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю ещё и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом", — заявил Путин.
Российский лидер отметил, что Мутко успешно возглавляет "Дом.рф", который является ключевым звеном для достижения национальных целей развития в жилищной сфере.
Ранее сообщалось, что в России с начала года выдали более миллиона ипотечных кредитов. В решении жилищного вопроса помогли льготные программы с госучастием. Благодаря им снижена нагрузка по ипотечным займам свыше 350 тысяч российских семей.
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