Путин указал на возможность решения жилищного вопроса в России

"Жильё, сама жилищная сфера является важнейшей составляющей для любого человека, для любой семьи, для наших граждан в целом. У нас здесь очень много задач ещё нерешённых, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю ещё и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом", — заявил Путин.