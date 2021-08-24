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    Путин указал на возможность решения жилищного вопроса в России

    Президент отметил, что есть много задач, требующих внимания. Жилищная сфера — важнейшая составляющая для любого человека, добавил глава государства.

    24 августа, 18:18
    <p>Фото © ТАСС / Григорий Сысоев / POOL</p>

    Фото © ТАСС / Григорий Сысоев / POOL

    Впервые за всю свою историю у России есть возможность решить жилищный вопрос граждан. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Дом.рф" Виталием Мутко.

    "Жильё, сама жилищная сфера является важнейшей составляющей для любого человека, для любой семьи, для наших граждан в целом. У нас здесь очень много задач ещё нерешённых, но, я уже об этом многократно говорил, ситуация такова, что мы впервые за всю, может быть, историю ещё и царской, и советской России, и современной России в состоянии решить эту задачу — хотя бы в целом", — заявил Путин.

    Российский лидер отметил, что Мутко успешно возглавляет "Дом.рф", который является ключевым звеном для достижения национальных целей развития в жилищной сфере.

    Ранее сообщалось, что в России с начала года выдали более миллиона ипотечных кредитов. В решении жилищного вопроса помогли льготные программы с госучастием. Благодаря им снижена нагрузка по ипотечным займам свыше 350 тысяч российских семей.

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    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук
    Юнашев Александр
    Юнашев Александр

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