"Единая Россия" сегодня приняла предвыборную программу, которую составляла с учётом советов и пожеланий сотен тысяч россиян со всей страны. Владимир Путин назвал эту программу поистине народной и предупредил: "Одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, другое — исполнить". Впрочем, напомнил он, до сих пор у партии власти это получалось.

"По сути, "Единая Россия" берёт на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная ответственность", — заявил на съезде партии президент.

Новая программа "Единой России" построена вокруг человека. Одна из приоритетных задач — забота о пожилых людях, семьях с детьми. Президент уже сегодня подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере десяти тысяч рублей и поручил партийцам сделать так, чтобы людям не пришлось собирать кучу бумаг для получения денег.

"Прошу правительство и депутатов от "Единой России" принять для этого все необходимые технические и нормативные решения", — обратился он к участникам съезда.

По 15 тысяч рублей должны получить и военнослужащие. Причём не только сотрудники Минобороны, но и всех правоохранительных органов вне зависимости от чинов и званий. "Здесь должны быть все равны, как в бане", — сказал Путин. И особо акцентировал внимание на том, что эти социальные выплаты запрещено взыскивать в счёт различных задолженностей. И попросил банкиров вернуть гражданам деньги, если они списали их для погашений кредитов.

Важнейший вопрос для всех россиян — доступность жилья. В связи с этим Путин поддержал программу по расселению граждан из домов, признанных аварийными на 1 января 2021 года. На эти цели будет выделено 45 миллиардов рублей.

Ещё 340 миллиардов рублей будет выделено на программу развития и модернизации региональной и малой авиации. По словам лидера предвыборного списка "Единой России" министра обороны Сергея Шойгу, таких денег на авиацию не выделялось никогда.

Но самое главное (и к этому Путин возвращался не раз) — это семья.

"Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят, образ будущего. Я стараюсь избегать каких-то высокопарных слов, но считаю, что крепкая и благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России", — заявил глава государства.