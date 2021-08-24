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    "Надо побеждать": Как прошёл предвыборный съезд "Единой России"

    24 августа, 17:43

    Фото © Kremlin.ru

    "Единая Россия" сегодня приняла предвыборную программу, которую составляла с учётом советов и пожеланий сотен тысяч россиян со всей страны. Владимир Путин назвал эту программу поистине народной и предупредил: "Одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, другое — исполнить". Впрочем, напомнил он, до сих пор у партии власти это получалось.

    "По сути, "Единая Россия" берёт на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная ответственность", заявил на съезде партии президент.

    Новая программа "Единой России" построена вокруг человека. Одна из приоритетных задач — забота о пожилых людях, семьях с детьми. Президент уже сегодня подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере десяти тысяч рублей и поручил партийцам сделать так, чтобы людям не пришлось собирать кучу бумаг для получения денег.

    Путин потребовал оперативно организовать выплаты в 10 тысяч рублей пенсионерам

    Путин потребовал оперативно организовать выплаты в 10 тысяч рублей пенсионерам

    "Прошу правительство и депутатов от "Единой России" принять для этого все необходимые технические и нормативные решения", — обратился он к участникам съезда.

    По 15 тысяч рублей должны получить и военнослужащие. Причём не только сотрудники Минобороны, но и всех правоохранительных органов вне зависимости от чинов и званий. "Здесь должны быть все равны, как в бане", — сказал Путин. И особо акцентировал внимание на том, что эти социальные выплаты запрещено взыскивать в счёт различных задолженностей. И попросил банкиров вернуть гражданам деньги, если они списали их для погашений кредитов.

    Индексации, доплаты и повышение пенсий: Владимир Путин на съезде "Единой России" рассказал о новых мерах социальной поддержки

    Индексации, доплаты и повышение пенсий: Владимир Путин на съезде "Единой России" рассказал о новых мерах социальной поддержки

    Важнейший вопрос для всех россиян — доступность жилья. В связи с этим Путин поддержал программу по расселению граждан из домов, признанных аварийными на 1 января 2021 года. На эти цели будет выделено 45 миллиардов рублей.

    Ещё 340 миллиардов рублей будет выделено на программу развития и модернизации региональной и малой авиации. По словам лидера предвыборного списка "Единой России" министра обороны Сергея Шойгу, таких денег на авиацию не выделялось никогда.

    Но самое главное (и к этому Путин возвращался не раз) — это семья.

    "Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все об этом говорят, образ будущего. Я стараюсь избегать каких-то высокопарных слов, но считаю, что крепкая и благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России", — заявил глава государства.

    Путин назвал крепкую семью образом будущего России

    Путин назвал крепкую семью образом будущего России

    Позже, когда Верховный главнокомандующий покинул съезд, Сергей Шойгу обратился к кандидатам в депутаты с напутствием: "Чтобы реализовать все задумки, надо побеждать!" Он внёс предложение — провести в следующем году партийную конференцию, на которой подвести итоги, что сделала партия из того, что обещала.

    Авторы
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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