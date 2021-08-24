Путин назвал крепкую семью образом будущего России
Ранее глава государства поставил задачу выстроить систему поддержки семей с детьми.
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Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия", назвал образ будущего России. По мнению главы государства — это крепкая и благополучная семья.
"Часто слышу, что нам нужна национальная идея, образ будущего. Я стараюсь избегать высокопарных слов, но считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, и должна быть образом России. Ничего здесь придумывать и не нужно", — подчеркнул Путин.
А ранее президент заявлял, что система поддержки семей с детьми должна быть выстроена до окончания ими школы и именно эта задача будет стоять перед будущим составом Госдумы, выборы в которую пройдут уже этой осенью.
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