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    Путин назвал крепкую семью образом будущего России

    Ранее глава государства поставил задачу выстроить систему поддержки семей с детьми.

    24 августа, 15:12
    <p>Фото © Shutterstock</p>

    Фото © Shutterstock

    Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия", назвал образ будущего России. По мнению главы государства — это крепкая и благополучная семья.

    "Часто слышу, что нам нужна национальная идея, образ будущего. Я стараюсь избегать высокопарных слов, но считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, и должна быть образом России. Ничего здесь придумывать и не нужно", — подчеркнул Путин.

    Путин: Поддержка семьи — главная опора в жизни

    Путин: Поддержка семьи — главная опора в жизни

    А ранее президент заявлял, что система поддержки семей с детьми должна быть выстроена до окончания ими школы и именно эта задача будет стоять перед будущим составом Госдумы, выборы в которую пройдут уже этой осенью.

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова
    Юнашев Александр
    Юнашев Александр

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