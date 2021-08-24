Путин назвал крепкую семью образом будущего России

Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия", назвал образ будущего России. По мнению главы государства — это крепкая и благополучная семья.

"Часто слышу, что нам нужна национальная идея, образ будущего. Я стараюсь избегать высокопарных слов, но считаю, что крепкая благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, и должна быть образом России. Ничего здесь придумывать и не нужно", — подчеркнул Путин.