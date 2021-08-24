Миллион москвичей зарегистрировался на онлайн-голосование на выборы в Госдуму за три недели

Как отметил столичный градоначальник, электронная система удобна, надёжна и безопасна. С её помощью граждане смогут быстро отдать свой голос.

В течение трёх дней с 17 по 19 сентября пройдут всероссийские выборы в Государственную думу. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в столице жители активно регистрируются на онлайн-голосование.

"Миллион москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование всего за три недели. С 17 по 19 сентября выбираем депутатов Госдумы и муниципальных депутатов в некоторых районах. Электронная система — это быстро, удобно, безопасно и надёжно", — написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" столичный градоначальник.

Ранее сообщалось, что в Москве среди участников онлайн-голосования разыграют 20 квартир и сто машин. Розыгрыш будет проходить в рамках акции "Миллион призов", уже знакомой москвичам старше 60 лет, которые сделали прививку от ковида и получили ценные призы.

Лайф уже писал, что приём заявлений о желании проголосовать онлайн продлится вплоть до 13 сентября. Для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 мск в течение трёх дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.