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    Путин: Регионам выделят 24 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами

    Президент призвал извлечь уроки из текущей ситуации и кардинально усилить систему лесоохраны.

    24 августа, 15:06

    Фото © Pixabay

    Президент России Владимир Путин призвал улучшить систему природоохраны от лесных пожаров. Речь об этом зашла в ходе его выступления на втором этапе съезда "Единой России". По словам главы государства, на эти цели регионам выделят дополнительные средства — 24 млрд рублей.

    "Чтобы нарастить возможности регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим им 24 млрд рублей. Это будет означать стопроцентное выполнение обязательств Федерации регионам. На практике — это фактически двукратное увеличение финансирования", — пояснил российский лидер.

    Президент также отметил, что необходимо создать авиационную группировку для пожаротушения в лесах.

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    Ранее Лайф сообщал, что режим ЧС из-за пожаров ввели в Марий Эл. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев. Все силы в регионе мобилизованы, на месте организован оперативный штаб, а работы по ликвидации лесного пожара ведутся, не прекращаясь.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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