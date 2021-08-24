Путин: Регионам выделят 24 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами

Президент России Владимир Путин призвал улучшить систему природоохраны от лесных пожаров. Речь об этом зашла в ходе его выступления на втором этапе съезда "Единой России". По словам главы государства, на эти цели регионам выделят дополнительные средства — 24 млрд рублей.

"Чтобы нарастить возможности регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим им 24 млрд рублей. Это будет означать стопроцентное выполнение обязательств Федерации регионам. На практике — это фактически двукратное увеличение финансирования", — пояснил российский лидер.

Президент также отметил, что необходимо создать авиационную группировку для пожаротушения в лесах.