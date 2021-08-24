Путин поручил обеспечить устойчивый и долгосрочный рост экономики

Правительство России должно обеспечить качественный и долгосрочный рост экономики. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин, выступая на втором этапе съезда "Единой России".

"Принципиально важно, чтобы после этапа восстановления, а он практически уже завершен, в целом мы на правильном пути, практически все сделано с точки зрения восстановления, но важно, чтобы теперь не наступила какая-то пауза", — указал российский лидер.

Путин обратил внимание правительства, что рост экономики должен приобрести "устойчивый, качественный и долгосрочный характер", чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места.