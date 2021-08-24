НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Путин поручил обеспечить устойчивый и долгосрочный рост экономики

    По словам российского лидера, важно, чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места.

    24 августа, 15:01

    Фото © Kremlin.ru

    Правительство России должно обеспечить качественный и долгосрочный рост экономики. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин, выступая на втором этапе съезда "Единой России".

    "Принципиально важно, чтобы после этапа восстановления, а он практически уже завершен, в целом мы на правильном пути, практически все сделано с точки зрения восстановления, но важно, чтобы теперь не наступила какая-то пауза", — указал российский лидер.

    Путин обратил внимание правительства, что рост экономики должен приобрести "устойчивый, качественный и долгосрочный характер", чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места.

    Путин: Важно помочь каждому найти работу

    Путин: Важно помочь каждому найти работу

    Ранее на том же съезде глава государства сообщил, что уровень безработицы в стране составляет 5%, и призвал помочь найти работу каждому, кто в этом нуждается.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1