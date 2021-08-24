Путин заявил, что давление в вопросе вакцинации от ковида недопустимо. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путине на съезде партии "Единая Россия" заявил о важности вакцинации от коронавируса, при этом глава государства подчеркнул, что давление в этом вопросе недопустимо.

"Никого принуждать, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку! Настойчиво, уважительно! Уважительно к людям!" — отметил российский лидер.