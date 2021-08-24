Путин заявил, что давление в вопросе вакцинации от ковида недопустимо
Глава государства подчеркнул, что убеждать граждан в необходимости сделать прививку нужно настойчиво и уважительно.
Путин заявил, что давление в вопросе вакцинации от ковида недопустимо. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путине на съезде партии "Единая Россия" заявил о важности вакцинации от коронавируса, при этом глава государства подчеркнул, что давление в этом вопросе недопустимо.
"Никого принуждать, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку! Настойчиво, уважительно! Уважительно к людям!" — отметил российский лидер.
Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что в вопросах вакцинации нельзя "запугивать", а вместо этого необходимо разъяснять, как работает препарат. Президент выступил против того, чтобы вакцинация превратилась в "кампанию навязывания".
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