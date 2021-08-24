НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    Путин заявил, что давление в вопросе вакцинации от ковида недопустимо

    Глава государства подчеркнул, что убеждать граждан в необходимости сделать прививку нужно настойчиво и уважительно.

    24 августа, 14:59

    Путин заявил, что давление в вопросе вакцинации от ковида недопустимо. Видео © LIFE

    Президент РФ Владимир Путине на съезде партии "Единая Россия" заявил о важности вакцинации от коронавируса, при этом глава государства подчеркнул, что давление в этом вопросе недопустимо.

    "Никого принуждать, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку! Настойчиво, уважительно! Уважительно к людям!" — отметил российский лидер.

    Путин — о ковиде: Коварная возвращающаяся эпидемия доставляет немало проблем

    Путин — о ковиде: Коварная возвращающаяся эпидемия доставляет немало проблем

    Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что в вопросах вакцинации нельзя "запугивать", а вместо этого необходимо разъяснять, как работает препарат. Президент выступил против того, чтобы вакцинация превратилась в "кампанию навязывания".

    Авторы
    Александра Вишнякова
    Александра Вишнякова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Новости партнеров

      Layer 1